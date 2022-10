CM Rising School: स्कूल चले हम! एमपी को बड़ी सौगात, 69 सीएम राइज स्कूलों के नए भवनों का भूमिपूजन करेंगे शिवराज

प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं दी जानें वाली सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है. (CM Rise Schools MP) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) डेली कॉलेज में यूथ कॉन्क्लेव (Youth Conclave at Daly College) में शामिल होने के बाद इंदौर के 5 स्कूलों सहित प्रदेश में कुल 69 सीएम राइज स्कूलों के नए भवनों का भूमिपूजन करेंगे.

Gwalior rape case: चॉकलेट बहाने बाथरूम में मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

Gwalior rape case: 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बुलाया और उसके बाद मुंह दबाकर बाथरूम में ले गया और यहां वह उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. नाबालिग बच्ची अपने माता-पिता के साथ किराए से रहती है. आरोपी भी पड़ोस में किराए से रहता है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

Bhopal Crime News: भोपाल में बदमाशी का नया ट्रेंड, मारपीट कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं बदमाश

भोपाल। राजधानी भोपाल में बदमाश अपने बदमाशी को कायम रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं. पहले भी कई बदमाश हथियारों के साथ या मारपीट करते हुए अपने खुद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर चुके हैं. अब भोपाल में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बदमाश दूसरे बदमाश की पिटाई करता हुआ दिख रहा है. उसे धमकी भी दे रहा है . अब देखना यह है कि, पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है.

Balaghat Fraud Case: डबल मनी मामले का भंडाफोड़, दोगुना राशि का प्रलोभन देने वाले ठग गिरफ्तार

Balaghat Fraud Case:राशि दोगुना करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों के पास से 5 लाख रूपये, केनरा एवं यूको बैंक की चेकबुक, मां नर्मदा फॉर्मलैंड की सील, मोबाईल फोन, ब्रॉशर प्लान बुक और लैपटॉप मिला है. पुलिस बरामद किए गए लेपटॉप से भी मामले की जानकारी जुटा रही है, ताकि गरीबोंं की राशि को लौटाया जा सके.

शिवपुरी पहुंचा शहीद अमर का पार्थिव शरीर, एक झलक पाने के लिए उमड़ा जनसैलाब, जय हिंद भारत माता के नारों से गूंजा शहर

सियाचिन की सर्द पहाड़ियों पर देश की सुरक्षा करते हुए सेना के जवान अमर शर्मा का ह्रदयाघात से निधन हो गया. बलिदानी अमर शर्मा का शरीर अपने घर शिवपुरी पहुंचा, उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, खासकर नौजवानों में इस अमर बलिदानी के दर्शन के लिए होड़ लगी हुई थी,सभी पुष्प अर्पित कर शिवपुरी के लाल को श्रद्धांजलि देने आए. वंदेमातरम भारत माता की जय के नारों से आकाश गूंज उठा.

Mp High Court: तीन साल में दो माह के लिए ड्यूटी से कॉल ऑफ पर हाई कोर्ट का स्थगन, होमगार्ड सैनिकों ने नए नियम को दी थी चुनौती

होमगार्ड सैनिकों को तीन साल में दो माह के लिए ड्यूटी से कॉल ऑफ करने के नए नियम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नए आदेश के परिपालन पर स्थगन आदेश जारी किए हैं.

Rewa TRS College scam: कॉलेज को बनाया भ्रष्टाचार का आधार, आर्थिक अनियमितता के आरोप में नप गए तीनों प्राचार्य

विंध्य क्षेत्र के सबसे पुराने कॉलेज TRS कालेज से सामने आए घोटाले के आरोप में शुक्रवार के दिन तीन पूर्व प्राचार्यों को जेल भेज दिया गया है. (Rewa TRS College scam) इन तीनों पर साढ़े चार करोड़ के घोटाले का आरोप है. मामला सामने आने के बाद EOW ने प्रकरण दर्ज जांच शुरू की थी, EOW ने तीनों पूर्व प्राचार्यो का चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया, तीनों पूर्व प्राचार्यों द्वारा जमानत आवेदन लगाया गया था, (Rewa scams of four and a half crores) जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया, लिहाजा तीनों पूर्व प्राचार्यों को मेडिकल के बाद केंद्रीय जेल भेज दिया गया है.

Gwalior: शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम में हंगामा, विपक्षी पार्षदों ने अधिकारियों पर लगाए मनमानी के आरोप

ग्वालियर में नगर सरकार को आईना दिखाते हुए विपक्षी पार्षदों ने परिषद की बैठक में निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर जमकर हंगामा किया. विपक्ष ने कहा पिछले 3 सालों से अधिकारीे शहर के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे है, जैसे उन्हें शहर से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अब ऐसे अधिकारियों को ग्वालियर के विकास में रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा. चाहे लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़ना पड़े या अन्य तरीके से लापरवाह अधिकारियों को ठीक करके रहेंगे.

Sheopur Road Accident:रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, एक की मौत, 6 लोग घायल

Sheopur Road Accident:नशे में धुत चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर-ट्राली के पलट जाने का मामला सामने आया है. (Sheopur Tractor Trolley Overturned) इस हादसे में एक किशोर की मौत हो गई तो वहीं अन्य घायलों को अस्पलाल में भर्ती कराया गया है. (sheopur Sadak Hadsa) अस्पताल चौकी प्रभारी द्वारका प्रसाद का कहना है कि, गोरस के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी थी. ट्रॉली में सवार छह लोग घायल हो गए जबकि, एक एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई है. मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

Jabalpur High Court: अवैध रूप से प्रवेश देने के मामले में हाई कोर्ट सख्त, कहा-मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी छात्रों को प्रदान करे 25-25 हजार का हर्जाना

जबलपुर हाई कोर्ट ने एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को अवैध रूप से प्रवेश देने के मामले में कड़ा एक्शन लिया है. युगलपीठ ने कॉलेज पर पचास हजार रूपये की कॉस्ट लगाते हुए प्रत्येक छात्र को 25-25 हजार रूपये हर्जाना के तौर पर देने के निर्देश जारी किये हैं. दरअसल यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में लैब टैक्निशियन के कोर्स में 50 विर्द्यार्थियों को दाखिला दिया गया था, अब यूनिवर्सिटी विर्द्याथियों को परीक्षा में शामिल नहीं कर रही है. इसको लेकर डिण्डौरी स्थित नर्मदा पैरामेडिकल साइंस कॉलेज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.