Mandla Faggan Singh Kulaste: शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुलस्ते की फिसली जुबान, देखें वीडियो

मंडला। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के कई तुकड़े हो गए हैं और गांधी परिवार की मजबूरी है कि, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है. केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास नगर परिषद में पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने नगर परिषद CMO को बैल कह दिया. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि, सावधान रहना CMO साहब पार्षद तुम्हें बैल की तरह पीछे के दरवाजे से कोंचेंगे.

MP में काले जादू के शक में हत्या, गांव में बैठी पंचायत के दौरान तीन लोगों की पिटाई, एक की मौत

Chhindwara murder case: आदिवासी अंचल के ग्राम नांदनवाड़ी में शक के कारण एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया. (Murder on suspicion of black magic in MP ) यहां जादू-टोने के शक पर ग्रामीणों ने बालापुर और खेलना के तीन लोगों की सामूहिक रूप से पिटाई कर दी. इसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीसरे व्यक्ति को मामूली चोट आई है.

MP: असल विवाद में बदला Facebook comment war, सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी से किया हमला

अक्सर लोगों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉमेंट वॉर देखने को मिलती है, लेकिन भिंड जिले में तो हद ही पार हो गई. (bhind Facebook comment dispute) यहां मोबाइल के भीतर का विवाद इस तरह से उछला की थाने तक पहुंच गया. कमेंटबाजी करने वाले दोनों युवकों की मारपीट हो गई.(bhind 2 brothers attacked young man) घटना में एक पक्ष ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

MP Cheetah Project: चीता टास्क फोर्स की बैठक रही बेनतीजा, बड़े बाड़े में शिफ्ट नहीं होंगे चीते

श्योपुर में चीता प्रोजेक्ट के लिए गठित टास्क फोर्स की मीटिंग हुई. लेकिन नामीबिया से आए चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया. आज शुक्रवार को टास्क फोर्स के सदस्य बड़े बाड़े का निरीक्षण करेंगे. बता दें कि चीतों की क्वॉरंटीन की 30 दिन की अवधि भी पूरी हो चुकी है.

CM Shivraj Singh Orders: बीहड़ को दस्यु मुक्त करने का निर्देश जारी, गैंग के सदस्य का मकान जमींदोज, गुड्डा गैंग की हर मूवमेंट पर पुलिस की नजर

सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने 60 हजार के इनामी डकैत गुड्‌डा के मूवमेंट पर नाराजगी जाहिर की है. सीएम ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मुरैना और श्योपुर जिले के एसपी को कड़े शब्दों में गिरोह को खत्म करने का निर्देश दिए हैं. (CM Shivraj Singh Orders) सीएम का निर्देश मिलते ही जिले का पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और गैंग के इनामी सदस्य करुआ गुर्जर के मकान को जमींदोज कर दिया.

jabalpur Fire Incident: आग का तांडव! LPG गैस भरते समय Van में लगी भीषण आग, जान बचाकर भागे लोग

jabalpur Fire News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में LPG गैस टंकी से गैस भरने दौरान वैन में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग का इलाके में तांडव मच गया. यहां के लोग इधर-उधर भागने लगे. (jabalpur Massive fire in van) हालांकि रहवासी इलाका होने के बावजूद आग घरों में नहीं फैली. (jabalpur Van fire)नहीं तो उस समय कोई अप्रिय घटना घट सकती थी. ये अग्निकांड गढ़ा थाना इलाके के संजीवनी नगर पुलिस स्टेशन से करीब 50 मीटर की दूरी पर हुआ है.

Bhind khatu shyam kirtan: खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन, देर रात तक झूमे श्रद्धालु

भिंड। गुरुवार की शाम भिंडवासियों के लिए भक्तिमय रही, शहर के एमजेएस ग्राउंड में भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया. इसमें हजारों की संख्या में चम्बल अंचल से भक्तगण भजन सुनने के लिए एकत्रित हुए. खाटू श्याम की कीर्तन के लिए विशेष भजन मंडली चंडीगढ़ से आई थी. यहां भजन गायक कन्हैया मित्तल, भजन गायिका मीनू शर्मा, भजन गायिका नीलम समेत मंडली ने अपनी प्रस्तुतियां दी.

Satpura Tiger Reserve: इंतजार खत्म...1 नवंबर से छिंदवाड़ा से खुल जाएगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का गेट, हो सकेंगे बाघ के दीदार

छिंदवाड़ा की सीमा से भी अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघों के दीदार हो सकेंगे. इसके लिए 1 नवंबर से छिंदवाड़ा जिले की सीमा में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नया गेट पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. दरअसल जिले के तामिया देलाखारी की तरफ बफर जोन का एक गेट बनाया गया है. पर्यटकों की सुविधा के लिए इसे 1 नवंबर को ओपन किया जाएगा.

Prem Rashifal 28 October 2022: इन राशि वालों को मिलेगा स्वीटहार्ट का साथ व सम्मान

Prem Rashifal 28 october 2022 राशियों के आधार पर ही इंसान अपने प्यार और रिश्तों के भविष्य का आंकलन करता है. ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से जानिए आज किन राशि वालों की लव लाइफ में रोमांस आएगा और किन राशि के जातकों की लव लाइफ में उतार-चढ़ाव आएंगे. आइए जानते हैं आज का प्रेम राशिफल.

MP Fuel Price Today 28 October: रीवा में 112 के करीब पहुंचा पेट्रोल का दाम, एक क्लिक में जानें अपने शहर का रेट

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है. आज शक्रवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम यहां पढ़िए अपने शहर का रेट. (MP Fuel Price Today).