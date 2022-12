भोपाल। मध्यप्रदेश में निकली बंपर सरकारी भर्ती को लेकर परीक्षार्थी उत्साहित हैं. इन परीक्षाओं में किस्मत आजमाने के लिए युवा परीक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं. सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है. इसको देखते हुए पिछले 2 माह में ही डेढ़ लाख युवा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करा चुके हैं. बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा बंपर सरकार भर्ती के ऐलान के बाद पिछले छह माह में करीबन साढे 4 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया है. उधर युवाओं का सबसे ज्यादा रुझान ग्रुप 2 में पटवारी पद की परीक्षा को लेकर है. बताया जा रहा है कि इसकी नियम पुस्तिका करीब डेढ़ करोड़ लोगों द्वारा डाउनलोड की जा चुकी है.(One and half lakh youth got registered) (know in which department how many posts)

प्रदेश में 28 लाख पंजीकृत बेरोजगारः मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पंजीकृत युवा बेरोजगारों की संख्या 28 लाख है. जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए सरकार के रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है. सरकार भर्तियों के विज्ञापन जारी होने और इसमें रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने की शर्त के बाद इस पर पंजीयन कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. इस साल अक्टूबर माह से लेकर अभी तक 1 लाख 43 हजार 165 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है. साइट पर हर रोज 3 हजार से ज्यादा युवा इस पर पंजीयन करा रहे हैं. पंजीयन कराने वालों में अभी तक सबसे ज्यादा भोपाल के युवा है. भोपाल के 7308 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है. भोपाल के बाद सबसे ज्यादा पंजीयन बालाघाट जिले के युवाओं ने कराया है. इनकी संख्या 7 हजार 9 है. इसी तरह छिंदवाड़ा के 5891, जबलपुर के 5781, बैतूल के 5450, रीवा के 4954, सागर के 4856, ग्वालियर के 4856, ग्वालियर के 4746, सतना के 4515 युवाओं ने अपना रोजगार पंजीयन कराया है.

पटवारी पद को लेकर सबसे ज्यादा रुझानः राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नौकरियां निकाली जा रही है. लेकिन सबसे ज्यादा रुझान वर्ग 2 में निकली पटवारी पद की भर्ती को लेकर है. बताया जा रहा है कि पीईबी द्वारा जारी किए गए वर्ग 2 की रूल बुक को ही करीबन डेढ़ करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है. राज्य सरकार पटवारी के पदों की संख्या को बढ़ाकर 6755 कर चुकी है. ग्रुप दो में कुल पदों की संख्या 7039 है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 जनवरी 2023 से शुरू होगी. एमपी वन रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती 2023 के कुल पदों की संख्या 2112 है. इनमें वन रक्षक के 1772 पद हैं. इसके लिए 20 जनवरी 2023 से आवेदन जमा किए जाएंगे. मध्यप्रदेश सहकारी बैंक के 2254 पदों पर 25 दिसंबर तक फार्म भर सकेंगे. इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी तरह आबकारी आरक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है.