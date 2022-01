आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. विधानसभा चुनाव : रैली और रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ी

चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक (Assembly elections rallies roadshows ban till January 22) लगा दी है. साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50% हॉल की क्षमता के साथ इनडोर बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. MP corona Update: 46 जिलों से मिले 5315 नए मरीज, विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम भी हुए संक्रमित

मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार (Corona cases in MP) तेज हो रही है. बीते 24 घंटे में प्रदेश के 46 जिलों से संक्रमण के 5315 नए मामले सामने आए हैं. नए मिले मरीजों में से 3531 को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है और 125 को सिंगल डोज लगी है. प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 6.67 फीसद हो गया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. किसानों से मिले शिवराज बोले ऋण वसूली स्थगित, 1 साल तक नहीं होगी कर्ज वसूली, जनवरी में ही मिलेगा मुआवजा

शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा में किसानों से मिले. उन्होंने जिन किसानों की बारिश में फसल बर्बाद हो चुकी है उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया. सीएम ने बर्बाद हो चुकी फसलों का जायजा भी लिया. (cm shivraj visit hail affected villages in vidisha) यहां पढ़ें खबर

3. MPPSC Exam Result 2020: मप्र राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, सेकंड फेज के लिए 7711 उम्मीदवारों का हुआ चयन

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2020 में आयोजित हुए राज्य वन सेवा और मप्र राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शनिवार शाम घोषित कर दिया(MPPSC Exam Result 2020). पहली बार पदों के मुकाबले 20 गुना अभ्यार्थियों का चयन अगले दौर के लिए किया गया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

4. MP में 2 लाख से ज्यादा लोगों को लगा वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने भी लगवाया टीका

मध्य प्रदेश में 2 लाख(2 lakh people got precaution dose in mp) से अधिक लोगों को वैक्सीन का प्रिकॉशन(vaccine precaution dose) (बूस्टर) डोज़ लग चुका है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी (health minister prabhu ram vaccinated) ने भी प्रिकॉशन डोज लगवाया. विस्तार से पढ़ें खबर

5. विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्ट्रिक्ट, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं है, समय पर काम करें

मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विकास कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग और एजेंसियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. (minister narendra singh tomar morena visit) यहां पढ़ें खबर

6. मौत का मांझा! उज्जैन में चाइना डोर से युवती का कटा गला, देवास में पतंगबाजी ने ली युवक की जान

किसी की लापरवाही, दूसरे की जान पर भारी पड़ गई. उज्जैन में चाइना डोर के प्रतिबंधित होने के बावजूद लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. जिसका खामियाजा एक युवती को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा. जीरो पॉईंट ब्रिज पर स्कूटी से जा रही 17 साल की युवती के गले में चाइना डोर फंस गई, जिससे उसका गला कट गया (Girl throat cut by China Door) और मौत हो गई. वहीं देवास में पतंग लुटने के दौरान एक युवक की मौत हो गई. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

7. एक्ट्रेस सारा अली खान ने मां अमृता के साथ किए बाबा महाकाल के दर्शन, उज्जैन में चल रही है लुका छुप्पी-2 की शूटिंग

सारा अली खान शनिवार को अमपी मां अमृता सिंह के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची. दर्शन करने के बाद सारा फिल्म लुका छुप्पी 2 की शूटिंग के लिए रवाना हो गईं. (sara ali khan visited baba mahakal temple) विस्तार से पढ़ें खबर

8. Virat Kohli Test Captaincy: BCCI व क्रिकेट जगत ने कप्तान के तौर पर की कोहली के प्रदर्शन की सराहना

भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान (Indian team test captain) के तौर पर विराट कोहली के अप्रत्याशित इस्तीफे (unexpected resignation) के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) और क्रिकेट जगत ने कप्तान के तौर पर राष्ट्रीय टीम के लिए उनके योगदान की सराहना की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

9. UP Assembly Election: कोविड नियमों के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने सपा से 24 घंटे में मांगा जवाब

कोविड-19 नियमों का उल्लंघन (Violation of covid-19 rules) करते हुए अपने लखनऊ कार्यालय में वर्चुअल रैली के नाम से एक सार्वजनिक सभा (a public meeting called a virtual rally) आयोजित करने को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) को चुनाव आयोग ने शनिवार को एक नोटिस (The Election Commission issued a notice on Saturday) जारी किया है. यहां पढ़ें खबर

10. चुनाव लड़ने वाले किसान संघ होंगे बाहर, सरकार को भी 1 फरवरी का अल्टीमेटम : संयुक्त किसान मोर्चा

हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर (Kundli Border in Haryana's Sonepat) पर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक (samyukt kisan morcha meeting) हुई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. किसान आंदोलन स्थगित (Farmer's movement suspended) होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की ये पहली बैठक थी. यहां पढ़ें खबर

11. पिता के सामने ही मेडिकल की छात्रा बेटी ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान

राजस्थान के कोटा में हॉस्टल की बिल्डिंग से छात्रा के कूदकर जान देने के मामले में सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage of Girl student suicide case) सामने आया है. छात्रा ने पिता के सामने ही बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

12. Alwar rape case: भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा-सीएम के इशारे पर चल रहा खेल

जयपुर के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ अरविंद (Dr Arvind, Superintendent of JK Lone Hospital) ने कहा कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में कोई चोट नहीं है. पीड़िता को चोट कैसे आई ये आपको मेडिकल जूरिस्ट और पुलिस बता (Medical jurists and police can tell) सकते हैं. हालांकि चिकित्सकों का यह भी मानना है कि बच्ची की जांघ के आसपास चोट के निशान हैं. वहीं भाजपा ने इस मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप (Allegations on the Congress government of the state) लगाए और कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर सारा खेल चल रहा है. यहां पढ़ें खबर

13. यूपी चुनाव : भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, गोरखपुर शहर से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट में पहला नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे. विस्तार से पढ़ें खबर

14. हरियाणा में सिर्फ कोविड टीका लगवाने वाले बच्चों को स्कूल में मिलेगी एंट्री

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कहा है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

15. Hate speech issue: धर्मगुरु यति नरसिंहानंद गिरफ्तार, भड़काऊ भाषण में दूसरी गिरफ्तारी

उत्तराखंड के हरिद्वार में भड़काऊ भाषण मामले में पुलिस ने शनिवार को धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को भी गिरफ्तार (Religious leader Yeti Narasimhanand arrested) कर लिया है. इस मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के बाद यह दूसरी गिरफ्तारी (This is the second arrest after Jitendra Tyagi alias Wasim Rizvi.) है. यहां पढ़ें खबर



1. लापरवाही! सागर में सड़ गया हजारों क्विंटल अनाज, जबलपुर में धान खरीदी का मैसेज नहीं आने से परेशान किसान

अधिकारियों की लापरवाही की दो तस्वीरें सामने आई है. एक ओर जहां सागर में गोदाम में पड़ा सरकारी अनाज सड़ (thousands quintals of grain rotted in Sagar) गया. सालों से इसका ना तो उचित रख-रखाव हुआ और ना ही समय पर उठाव. वहीं जबलपुर में किसान धान बेचने को परेशान दिखें. धान खरीदी का मैसेज नहीं आने पर उनके धान सोसाइटी केंद्र के बाहर पड़े रहें. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. व्यापमं घोटाले का मास्टरमाइंड जिंदा कारतूस के साथ इंदौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पकड़ने जा रहा था ग्वालियर की फ्लाइट

इंदौर पुलिस को एरोड्रम से एयरपोर्ट (arrested indore airport) प्रबंधन ने सूचना दी कि एक शख्स कारतूस के साथ फ्लाइट में जाने की कोशिश कर रहा है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार शख्स व्यापमं घोटाले का मुख्य आरोपी है. यहां पढ़ें खबर

3. Rain in MP: इन जिलों में फिर होगी बारिश, मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया येलो अलर्ट, शीतलहर के साथ बढ़ेगी ठंड

एमपी में मौसम वैज्ञानिकों ने फिर से बारिश होने की संभावानाएं जताई हैं. 2 दिन के बाद से कड़ाके की ठंड शुरू होगी. साथ ही शीत लहर की भी संभावना जताई जा रही है. (rain in mp) पढ़ें खबर

4. डॉक्टर की गुंडागर्दी! कार हटाने की बात पर क्लिनिक से स्टाफ बुलाकर महिला-बेटे को पिटवाया, ठेल से फेंके आलू-प्याज

इंदौर के एक एमबीबीएस डॉक्टर की गुंडई सामने आयी है. ठेले पर आलू-प्याज बेच रही एक महिला ने कार को लेकर डॉक्टर को टोका, तो उसने अपने क्लिनिक के कर्मचारियों को बुलाकर मां-बेटे को बुरी तरह पिटवाया और ठेले से आलू-प्याज फेंके. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल(video viral on social media) हो रहा है. विस्तार से पढ़ें खबर

1. कोरोना का दर्द! दूसरी लहर में पहले पिता की मौत फिर गई नौकरी, जानें भोपाल के ऋषि माहेश्वरी की कहानी

दूसरी लहर में पहले पिता का हाथ सिर से हटा (father died due to corona), फिर परिवार की सारी जिम्मेदारियां कंधे पर आ गईं और कोरोना के कारण नौकरी भी चली गई. कुछ ऐसी है भोपाल के ऋषि माहेश्वरी की आपबीती.

1. जंगल की पाठशाला, बघेली बोली का गीत हो रहा वायरल, आप भी सुनिए इस गीत में दी जा रही शिक्षा

इन दिनों जंगल की पाठशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग बघेली बोली में एक गीत गा रहा है जिसे स्थानीय लोग करमा गीत कहते हैं. यह गीत शिक्षा हासिल करने की प्रेरणा को लेकर है. जिसमें जंगल में रहने वाले जानवरों के नाम लेकर और जंगल की पाठशाला में शिक्षा का कितना महत्व होता है इसे दर्शाया गया है. गीत के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि, जंगल में कौन सा जीव किस रोल रोल में है. यहां क्लिक कर देखिए वीडियो

2. Indian Army Day 2022 : वीडियो में देखें आर्मी की ताकत का नमूना

आज 74वां सेना दिवस है. भारतीय सेना ने सेना दिवस के इस अवसर पर सेना की वीरता को दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया है. बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व अन्य नेताओं ने सेना दिवस की बधाई दी है. आज ही के दिन फील्ड मार्शल केएम करियप्पा (Field Marshal KM Cariappa) ने आजादी के बाद साल 1949 में ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर (General Sir Francis Butcher) से भारतीय सेना की पूरी कमान ली थी. इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस (Indian Army Day) मनाया जाता है. देखें वीडियो