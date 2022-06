भोपाल। बीजेपी कार्यकर्ता शुक्रवार से 65 हजार बूथों पर बूथ विजय का संकल्प लेंगे. विजय संकल्प अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान वार्ड 47 में पहुंचे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी भोपाल में वार्ड 25 में बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत शामिल होंगे.

विजय संकल्प अभियान की शुरुआत : बीजेपी कार्यकर्ता हितग्रहियों से भी संपर्क करेंगे. कार्यकर्ताओं से सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण, नगरों एवं गांवों के विकास के लिए केवल भाजपा ने ही कार्य किया है. कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया था. हमने पुर्ननिर्माण कर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यप्रदेश को प्रगति एवं विकास की राह पर आगे बढाने का काम किया है. विकास का यह क्रम निरंतर चलता रहेगा.