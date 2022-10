भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले प्रदेश बीजेपी 9 अक्टूबर तक मांडू में प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तीन दिनी बैठक करेगी. इसमें संगठन के नेता मैदानी पदाधिकारियों से विभिन्न क्षेत्रों का फीडबैक लेंगे और उन्हें हाईकमान की योजना के मुताबिक ट्रेनिंग भी देंगे. केंद्रीय मंत्री शाह की यात्रा के पहले 11 अक्टूबर को उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी सत्ता-संगठन के नेता सभी जिलों में सक्रिय हैं.

सीएम शिवराज ने की समीक्षा : ग्वालियर में शाह का कार्यक्रम पहले से तय है लेकिन इसके साथ भोपाल का कार्यक्रम भी जोड़ा जा रहा है. रातापानी बैठक के बाद सत्ता संगठन ने कई स्तरों पर चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यक्रम शुरू किए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम निवास में 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है.

मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दें : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के पाठयक्रम का हिंदी भाषा में शुभारंभ मातृभाषा की प्रतिष्ठा को स्थापित करने और सोच बदलने को शुरुआत का कार्यक्रम है. यह इस बात का प्रतीक है कि विशेषज्ञता के विषयों की पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही नहीं, मातृभाषा हिंदी में भी की जा सकती है. प्रदेश में मेडिकल के साथ ही इंजीनियरिंग, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषा के संबंध में सोच को बदलने वाले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें. हिंदी शिक्षण से संबंधित विभिन्न विद्वानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए.