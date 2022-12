सम्मेद शिखर के लिए जैन समाज सड़क पर उतरा

भोपाल/ सीहोर। जैन तीर्थ सम्मेद शिखर के मुद्दे को लेकर जैन समाज सड़कों पर उतर आया है. मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में जैन समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान और दुकाने बंद रखीं और विरोध स्वरूप रैली भी निकाली. वहीं इनके समर्थन में समाज के साथ ही राजनीतिक व्यापारिक वर्ग भी शामिल हो गया है. जिसमें, शिवराज, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी हैं. (Jain society landed on road for sammed shikhar)

राजनीतिक संगठन भी जैन समाज के साथ आएः जैन तीर्थ सम्मेद शिखर के स्थान को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा हुई है. जिसके विरोध में जैन समाज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है. इनका कहना है कि वहां पर पर्यटन स्थल बनने से स्थान की पवित्रता और शुद्धता खत्म हो जाएगी. राजनीतिक संगठनों के साथ ही नेता और व्यापारी वर्ग भी जैन समाज के साथ आ गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमा भारती और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद ने जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर जैन समाज को समर्थन देने की घोषणा की है. (Political organizations also came with Jain samaj) (Establishments closed in protest)

जैन समाज को मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासनः पिछले तीन दिन में भोपाल में जैन समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमा भारती और डॉक्टर गोविंद सिंह से मिलकर उनके समक्ष अपनी भावनायें व्यक्त कीं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेद शिखर की पवित्रता कायम रखने की बात स्वीकारते हुए कहा कि वे इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें समाज की भावनाओं से अवगत कराएंगे. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कहा कि जैन समाज ने हमेशा दिया है, कभी कुछ मांगा नहीं है. आज भी समाज अपने संतों की तपस्या स्थली को सुरक्षित रखने की मांग कर रहा है तो केंद्र सरकार को इस संबंध में तत्काल निर्णय लेना चाहिए. उमा भारती ने भी एक वीडियो जारी कर जैन समाज और जैन संतों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस संबंध में वे केंद्रीय नेताओं से चर्चा करेंगीं. (Chief minister shivraj singh gave assurance to Jain community)

कमलनाथ और दिग्विजय भी आए समर्थन मेंः पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जैन समाज को पूरा समर्थन देते हुए इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा जिसकी प्रति जैन समाज को सौंपी. उन्होंने कहा कि मप्र कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जैन समाज के समर्थन में है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र के बजाय धार्मिक क्षेत्र घोषित करने की अपील करते हुए वीडियो भी जारी किया है. उन्होंने जैन समाज को भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे और भारत सरकार को पत्र भी लिखेंगे. (kamalnath and digvijay also came in support)

विशाल मौन जुलूस निकालाः मप्र की राजधानी भोपाल में विशाल मौन जुलूस निकाला गया. जो दोपहर अग्रसेन चौराहा इमामीगेट से शुरू होकर कमला पार्क तक जाएगा. जुलूस शुरू होने से पहले पूज्य मुनिश्री आदित्यसागर जी, श्री अप्रमित सागर जी, श्री सहज सागर जी महाराज समाज के नाम संदेश देंगे. मौन जुलूस लखेरापुरा, सुभाष चौक, सराफा, इब्राहिमगंज, सुल्तानिया रोड, मोती मस्जिद होते हुए कमला पार्क पहुंचेगा. जहां मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. (Took out a huge silent procession)

सीहोर में जैन समाज ने निकाली आक्रोश रैलीः सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में आज पूरे जैन समाज नगर की सड़कों पर उतरा और रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध जताया. रैली के पूर्व धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसको मुनि श्री संस्कार जी महाराज ने संबोधित किया. जैन समाज की रैली को अनेकों संगठनो ने अपना समर्थन भी दिया. आज जैन समाज के सभी व्यपरिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. (Political organizations also came with Jain samaj) (Establishments closed in protest)