भोपाल। केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद मध्यप्रदेश सरकार भी कोरोना को लेकर सतर्क हो गई है. यहां राजधानी भोपाल में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कोरोना के नए वेरियंट पर सरकार की तैयारियों तथा दिशा-निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी. (Shivraj gave guidelines with review on corona)

कोरोना गाइड लाइन का पालन करें लोगः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि चीन में कोविड फिर से फैल रहा है जिसकी चिंता हमें भी है. हमने कोरोना काल में 550 बैठके लीं थीं. मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर तैयारियों के बारे में लक्ष्मण सिंह पूछा कि नए वेरियंट पर सरकार की क्या तैयारी है. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए CMHO को निर्देश दे दिए गए हैं. साथ ही शिवराज ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों से लोग बचे. फिर से कोविड गाइड लाइन का पालन करें. मॉस्क लगाएं, सेनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाएं रखें. इसके अलावा अब फिर से हर हफ्ते कोविड की समीक्षा होगी. (People follow corona guide line)

शिवराज ने गिनाईं कांग्रेस की कमियांः इसके अलावा शिवराज ने सदन में कांग्रेस द्वारा बंद की गई योजनाओं को गिनाते हुए उन्हें कठघरे में खड़ा किया. शिवराज सिंह कांग्रेस द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे. बीच-बीच में वह कांग्रेस की कमियों को गिनाने से भी नहीं चूक रहे थे. उन्हाेंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप देना बंद कर दिया. संबल योजना बंद कर दी. इसके अलावा जल जीवन योजना जिसमें घर-घर पानी आना था, बंद कर दी. यह योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी. (Shivraj counted the shortcomings of Congress) (MP assembly winter session)

कांग्रेस ने हंगामा किया, मुख्यमंत्री से मांगा प्रमाणः इसी बीच कांग्रेस ने सदन में हंगामा काटना शुरू कर दिया. उन्हाेंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूंठा बताया. इतना ही नहीं विपक्षी दल ने मुख्यमंत्री द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों पर प्रमाण भी मांगा. कांग्रेसियों द्वारा मचाए जा रहे इस हो हल्ले के बीच गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आप आवेदन दें, हम हर चीज का प्रमाण देंगे. नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि सज्जन वर्मा जी आप पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं. (Congress created ruckus) (Sought proof from the chief minister)

आपके अहंकार की वजह से आपकी सरकार गिरीः गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा बीच सज्जन वर्मा की बात काटते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि से आपने किसानों को वंचित किया. आपने केंद्र को लिस्ट नहीं दी. जिसकी वजह से किसानों को राशि नहीं मिले. आपकी सरकार आपके अहंकार के चलते गिरी. जब आपने सिंधिया को कहा की सड़कों पर उतरना है तो उतर जाइए. इसकी वजह से आपके लोगों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया. (your government fell because of your arrogance)