शिवराज का मंत्रियों से वन टू वन प्रदेश प्रभारी ने ली क्लास

भोपाल। चुनावी बैठकों का सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर दिया है. अब नए नारे 200 पार के मिशन पर रात तक बीजेपी मुख्यालय में सत्ता संगठन के प्रमुखों ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की. साथ ही माना जा रहा है कि इस ऑडिट परफॉर्मेंस के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका कटेगा किसका बचेगा. इस पैमाने के आधार पर टिकट की वरीयता तय होगी. (MP assembly election 2023) (Shivraj one to one with ministers)

प्रदेश प्रभारी मुरलीधर ने मंत्रियों की क्लास लीः प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मंत्रियों के दौरे नहीं करने से काफी नाराज नजर आए. उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि आप प्रभार के जिले में कब से नहीं गए. कोर कमेटी बैठक और सोशल मीडिया संबंधी पूर्व निर्देशों की रिपोर्ट भी मांगी गई. यह भी पूछा कि क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संबंध कैसे हैं. यह भी बताएं कि चुनाव जीतने को लेकर क्या आकलन है. बैठक में अब हर सप्ताह 3 मंत्रियों को पार्टी मुख्यालय में बैठने की हिदायत दी गई है. एक ही संकल्प दिया गया कि 'सरकार फिर से बनाना है' इसलिए लोगों का दिल जीतें. (State in charge took class of ministers)

मंत्रियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गएः हाईकमान ने निर्देश दिए की हर हाल में अपने प्रभार वाले इलाकों के औचक निरीक्षण करें. योजनाओं का औचक निरीक्षण, एससी-एसटी छात्रावासों का. मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवास योजना और सीएम जन सेवा जैसे अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी लेने को कहा गया हैं. बैठक में पार्टी प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा सहित सभी मंत्री मौजूद रहे. बैठक में जिलों के प्रभार की स्थितियों की समीक्षा भी की गई. विधानसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए. अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद सत्ता-संगठन के नेता अब मिशन 2023 की रणनीति बनाने में जुट गए हैं. (Ministers were instructed for surprise inspection)

विधायकों के साथ सीएम ने किया वन-टू-वनः विधायकों से वन टू वन चर्चा के बाद शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंचे. प्रदेश अध्यक्ष शर्मा और प्रदेश प्रभारी राव ने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ सत्ता-संगठन की बैठक में अहम निर्देश दिए. सभी मंत्रियों को दो टूक कह दिया गया कि अब समय कम बचा है पूरी ताकत से जुट जाएं. मुख्यमंत्री चौहान ने हाल ही में सभी 230 सीटों पर तीन अलग-अलग मैदानी सर्वे कराए हैं. इन सर्वे के हिसाब से जो सीटें कमजोर हैं. उनसे संबंधित जिलों के मंत्रियों को उन बिंदुओं पर फोकस करने को कहा गया है. सत्ता-संगठन की यह महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव की तैयारी और रणनीति पर ही केंद्रित रही. (Shivraj one to one with ministers)

मंत्रियों ने अपना होमवर्क संगठन के सामने रखाः ये बैठक पहले से ही नियोजित थी. लिहाजा मंत्रियों ने भी अपनी परफॉर्मेंस और जनता का रुख संगठन के सामने रखा.कई मंत्रियों ने कहा की कार्यकर्ता से तालमेल बनाना होगा. संगठन को शिकायत मिली है कि मंत्रियों के यहां पर कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलती और उनके कामों पर ही मंत्री ध्यान नहीं देते. कमजोर कड़ियों को मजबूत करने को कहा गया है. (Ministers put their homework before organization)

शिवराज ने कोविड की तैयारियों को लेकर भी बैठक लीः Cm शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. विदेशों से आने वाले यात्रियों की रेंडमली कोविड की जांच होगी. कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर संक्रमितों की जीनोम सिक्वेंस की तैयारी है. यात्रियों की जांच हो और उनका डाटा रखा जा सके इसको लेकर काम किया जायेगा. (Shivraj took meeting regarding covid)

कोरोना की चौथी लहर से निपटने में जुटी सरकारः आक्सीजन वाले 380 बिस्तर बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में 650 और मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 375 आइसीयू/एचडीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं. अभी तक पांच जेपी, हमीदिया, काटजू, एम्स और बीएमएचआरसी में स्थापित हो चुके हैं. 47 फीवर क्लिनिक, जेपी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया गया है. (Government engaged with 4rth wave of Corona)