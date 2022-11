भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस संगठन में कसावट लाने की कोशिश में जुटी है. इसके लिए कांग्रेस में पदाधिकारियों की 3 नवंबर से बैठकें शुरू होने जा रही है. माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस के एक दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लाॅक अध्यक्षों को बदला जाएगा. इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिला पदाधिकारियों को तैयारियों के साथ भोपाल बुलाया है. कमलनाथ 3 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद बड़े बदलाव किए जाएंगे. (mp assembly election 2023) (mp congress mission 2023) (preparations for major reshuffle in congress) (kamalnath will take report till 12 november)

करीब एक दर्जन जिलों के अध्यक्ष बदलेंगेः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन की जिला वार रिपोर्ट तैयार कराई है. जिसमें पिछले विधानसभा और खासतौर से नगरीय निकाय चुनाव में संगठन की उपलब्धियों और कमियों को शामिल किया गया है. नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के परफाॅर्मेंस को ध्यान में रखकर करीब एक दर्जन जिलों के अध्यक्षों का बदला जाना तय माना जा रहा है. इसमें भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर और सागर में शहर व ग्रामीण दोनों अध्यक्ष बदले जाना है. आगर-मालवा, कटनी, रीवा, दतिया, खरगोन और रतलाम ग्रामीण के भी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं. इसी तरह सागर शहर की अध्यक्ष रेखा चैधरी के इस्तीफे के बाद यह पद खाली है. खंडवा और बुरहानपुर में भी पद खाली है. वहीं कई ब्लाॅक अध्यक्षों को भी बदला जाएगा. पीसीसी चीफ पहले निर्देश दे चुके हैं कि पद पर रहकर काम न करने वालों को बदला जाएगा. (mp assembly election 2023) (mp congress mission 2023) (preparations for major reshuffle in congress) (Presidents of about a dozen districts will change)

12 नवंबर तक चलेगी जिलों की समीक्षा बैठकः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 3 नवंबर से लगातार जिलों की समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं. कमलनाथ 3 नवंबर, 5, 6,11 और 12 नवंबर को जिला वार समीक्षा बैठक करेंगे. इसके लिए अलग-अलग जिलों के प्रभारियों को भोपाल बुलाया गया है. इन तारीखों में वे प्रदेश के सभी जिलों की रिपोर्ट प्रभारियों से लेंगे. बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में मंडल सेक्टर कमेटियों से ब्लाॅक और जिला कांग्रेस कमेटी के कामकाज की पूरी जानकारी होगी. इसमें जिले के सीनियर और युवा नेताओं, उनकी सक्रियता के संबंध में पूरी जानकारी पेश की जाएगी. (mp assembly election 2023) (mp congress mission 2023) (kamalnath will take report till 12 november)