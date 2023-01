भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी सीनियर नेताओं को संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाश शेखर को संपूर्ण मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उधर कांग्रेस द्वारा अलग-अलग समाज वर्ग के प्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है. इस दिशा में मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ चर्चा करेंगे. (Congress entrusted important responsibility to leaders)

इन्हें मिली नई जिम्मेदारीः प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाश शेखर को वरिष्ठ नेताओं से समन्वय, संपूर्ण मॉनिटरिंग, कोषाध्यक्ष अशोक सिंह को प्रशासन, मंडलम-सेक्टर कार्य की मॉनिटरिंग, उपाध्यक्ष प्रकाश जैन को जिला प्रभारियों से समन्वय और मंडलम-सेक्टर कार्य की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजीव सिंह को संगठन प्रभारी बनाया गया है. सेवादल के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जोशी को बाल कांग्रेस, वोटर लिस्ट से संबंधित कार्य, शोभा ओझा को मोर्चा संगठन प्रभारी, जेपी. धनोपिया को मप्र कांग्रेस के विभाग एवं प्रकोष्ठ प्रभारी के अतिरिक्त चुनाव आयोग से संबंधित कार्य, विधिक कार्य, डॉ. महेंद्र सिंह चौहान और राजकुमार पटेल को अभी पीसीसी अभियान समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को पीसीसी अभियान समन्वय के साथ प्रदेश अध्यक्ष के दौरा कार्यक्रम की सूचना प्रसारण समन्वय की जबावदारी सौंपी गई है. केके. मिश्रा को मीडिया विभाग का अध्यक्ष, अभय दुबे को राज्य मीडिया समंवयक, अभय तिवारी को कांग्रेस आईटी सेल का अध्यक्ष, पीयूष बबेले को मप्र कांग्रेस अध्यक्ष और मप्र कांग्रेस का मीडिया सलाहकार और विभा बिंदु डागोर को आशा-उषा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. (New responsibility given to him)

अनुसूचित वर्ग के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे कमलनाथः दूसरी ओर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुसूचित जाति विभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है. इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ सम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप से मौजूद रहेंगे. सम्मेलन में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कार्याकर्ताओं को बुलाया गया है. इसके पहले रविवार को मांझी समाज के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था. (kamalnath discuss with delegates of scheduled castes)