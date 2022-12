भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को 11 महीने ही बचे हैं. ऐसे में बीजेपी ने चुनावी मैदान में तैयारी के साथ नारों पर भी मंथन करना शुरू कर दिया है. बीजेपी 2023 में अबकी बार 200 पार के नारे को फिर लेकर जनता के बीच जाएगी. बीजेपी ने 2018 में भी यही नारा दिया था. बीजेपी की कटनी में हुई प्रदेश कार्यसमिति में पार्टी ने इस नारे पर मुहर लगा दी है. (MP bjp trusts modi magic again)

पिछली बार 200 का नारा काम न आयाः नारे को गुजरात चुनाव के परिणामों से जोड़कर देखा जा रहा है. जहां बीजेपी को अपार सफलता मिली है. कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हो रहा है, उससे बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि मध्यप्रदेश में भी मोदी का जादू फिर चलेगा. यहां पार्टी फिर से बहुमत से ज्यादा सीटें लाएगी. हालांकि मध्यप्रदेश और गुजरात की परिस्थितियों में भारी अंतर है. पिछली बार तमाम कोशिशों के बाबजूद भी बीजेपी को 109 सीटें ही मिल पाई थीं और कांग्रेस ने सत्ता पा ली थी. हालांकि बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी का कहना है कि जनता को भी समझ आ गया था कि कमलनाथ को चुनकर गलती की,और यही वजह है की झूठे वादों की कमलनाथ सरकार डेढ़ साल ही टिक पाई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भरोसा है कि गुजरात की तर्ज पर मप्र में भी पार्टी अपना परचम लहराएगी. इसके अलावा ग्वालियर-चंबल में बसपा, महाकौशल में गोंगपा और मालवा-निमाड़ अंचल में 'जयस' की चुनौती से भी जूझना पड़ेगा. साथ ही आप भी बीजेपी के सामने चुनौती बन गई है. (Slogan abki baar 200 Paar will be effective)

नई ऊर्जा के साथ मैदान में कांग्रेसः कांग्रेस फिलहाल अपना संगठन मजबूत करने में लगी है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है. कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा भी कमलनाथ ही होंगे. हालांकि कांग्रेस फिलहाल नारे या स्लोगन के बजाय ग्राउंड को मजबूत करने में जुटी है. बीजेपी के नारे पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि पिछली बार भी यही नारा दिया था और कहा था की शिवराज है तो विश्वास है. जनता ने इनपर अविश्वास की मुहर लगा दी, और इस बार शिवराज सरकार के झूठी बातों में जनता नहीं आने वाली.अब जनता फिर कमलनाथ को चुनेगी. (Congress in the field with new energy)

65 हजार बूथों पर 10 फीसद वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्यः गुजरात मॉडल के सहारे मप्र फतह के लिए जमीनी स्तर पर कई नए बदलाव के साथ एक बार फिर 'अबकी बार 200 पार' का नारा दिया है. प्रदेश के सभी 65 हजार मतदान बूथों पर वोट शेयर बढ़ाकर 51 फीसदी करने के लिए कार्यकताओं को टारगेट सौंपा है. पिछली बार से 10 प्रतिशत ज्यादा वोट पाने के लिए बीजेपी मैदानी प्रयोग करने में लग गई है. कार्यसमिति को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि अबकी बार 200 पार हम करेंगे. इसके लिए हम सब संकल्प लें. बूथ जीता चुनाव जीता का नारा भी पार्टी को 200 पार कराएगा. (Target to increase 10 percent vote share)