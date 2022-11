भोपाल। मध्य प्रदेश का 67 वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. भोपाल के लाल परेड मैदान में मध्य प्रदेश गान के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई. जिसके बाद देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी धार्मिक और रंगारंग प्रस्तुति पेश की. वहीं विख्यात कोरियोग्राफर मैत्रीय पाहाडी की टीम ने शिव महिमा आधारित नृत्य नाट्य की प्रस्तुति दी. 3D मैपिंग के जरिये पहली बार दिखाई जा रही शिव महिमा का लोगों ने जमकर आनंद उठाया. इस मौके पर देश में प्रसिद्ध पार्श्व गायक शंकर एहसान लॉय बैंड ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया, शिवराज ने भी शिव तांडव स्त्रोत गाया. इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी नागरिकों को स्थापना दिवस की बधाई दी. सीएम शिवराज ने मंच से अपील करते हुए 6 संकल्प दिलाये.

शिव तांडव स्त्रोत पर झूमे सीएम

मध्यप्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं. पति-पत्नी अपनी एनिवर्सरी पर पेड़ लगाएं रिश्ता और मजबूत होगा. फालतू बिजली न जलाने का संकल्प लें. पानी की बर्बादी नहीं होना चाहिए एक-एक बूंद कीमती है, पानी को जरूरत के हिसाब खर्च करें, बेटी बचाने का संकल्प लें. एमपी वो राज्य है जहां बेटियों के साथ गलत होता है तो उसे फांसी की सजा मिलती है. मध्यप्रदेश को सफाई के मामले मे देश में नंबर वन बनाना है. साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों से नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया. वहीं मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर सीएम ने लोगों से अपील करते हुए मध्यप्रदेश गान के दौरान खड़े होकर उसे सम्मान देने की बात कही.

पहले लालटेन और खराब सड़कों के लिए जाना जाता था MP: सीएम ने कहा कि एक जमाना था जब एमपी को डाकुओं को लेकर जाना जाता था. हमने प्रण लिया था मध्यप्रदेश में डांकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा. मध्यप्रदेश में सिमी का नेटर्वक ध्वस्त किया है. मध्यप्रदेश लालटेन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज गाँव गाँव तक बिजली पहुँची है. मध्यप्रदेश कभी खराब सड़कों के लिए जाना जाता था, अब बेहतर सड़कों के लिए जाना जाता है. हमने गेंहू फल सब्जी के उपज के लिए दूसरे प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है. सीएम साइज स्कूल निजी स्कूल को मात देंगे. सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहां हमने हिंदी की पढ़ाई में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू हुई.

