भोपाल। राजधानी में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 2 महिलाओं ने 2 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. जिसमें भोपाल के महाराणा प्रतापा थाना क्षेत्र मे रहने वाली एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. जिस समय यह घटना हुई उस समय महिला का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था. पति के वापस आने पर महिला ने पति के साथ थाने पहुंच कर मोहल्ले के रहने वाले युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. इसके अलावा राजधानी के बागसेवनिया थाना में भी एक 50 साल की महिला ने भी उसके परिचित एक युवक के खिलाफ जबरदस्ती कर दो साल से उसका शारीरिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई है.(Morale of criminals in bhopal is high)

उधारी चुकाने के एवज में किया दुष्कर्मः राजधानी भोपाल के महाराणा प्रताप नगर के थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया ने बताया कि थाना क्षेत्र की झुग्गी बस्ती में रहने वाली 26 वर्षीय महिला का उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में घर के बाहर रहता है. गत 2 जनवरी को महिला जब बस्ती की एक किराना दुकान पर सामान लेने पहुंची थी. वहां उधारी के पैसों को लेकर दुकानदार से बात हो रही थी और दुकानदार उससे पुरानी उधारी के पैसों की मांग कर रहा था. तभी वहां पर मौजूद उसके पड़ोसी जीतू ने महिला को 600 रुपए उधार देकर दुकानदार की उधारी चुकाने को कहा. इसके बाद वह रात में शराब पीकर महिला के घर पहुंच गया और महिला के साथ बलात्कार किया. (Rape committed in lieu of repaying loan) (Two rape and 2 molestation cases were registered)

अधेड़ महिला का युवक करता रहा शोषणः एक अन्य मामले में थाना बागसेवनिया के थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक अधेड़ महिला जिसकी उम्र लगभग 50 साल की है. उसने एक युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण का मामला दर्ज किया है. महिला प्राइवेट काम करती है. उसके घर के पास ड्राइवरी का काम करने वाले अंकित, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है रहता है. युवक से महिला की जान पहचान थी. पीड़िता का आरोप है कि पिछले साल नवंबर में अंकित ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद से वह लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था. पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. (young man kept exploiting an elderly woman)

नहीं रुक रहीं छेड़छाड़ की घटनाएंः भोपाल में मनचलों की हरकतें अब बेलगाम होने लगी हैं. पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद छेड़छाड़ की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं. रविवार को दिनदहाडे़ स्कार्पियो सवार दो लड़कों ने बस में सफर कर रही एक स्कूली छात्रा का एमपी नगर से कोलार रोड तक पीछा किया. वह पूरे रास्ते अश्लील हरकत करते रहे. दोनों जब छात्रा पर मोबाइल नंबर बताने का दबाव बनाने लगे तो उसने शोर मचाया उसके बाद दोनों लड़के गाड़ी लेकर मौके से भाग निकले. पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है. वही एक अन्य मामले में महिला ने गार्डन थाने में पहुंचकर ऑटो चलाने वाले युवक व उसके सहयोगी खिलाफ अश्लील हरकतें करने और छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज कराई है. (Incidents of molestation are not stopping)