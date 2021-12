भोपाल। मध्य प्रदेश का मौसम (Madhya Pradesh Weather Update) एक बार फिर करवट लेने वाला है. बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, जिसके प्रभाव के कारण अगले 2-3 दिनों बाद फिर बादल छा सकते है. जबलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने के आसार है. एमपी मौसम विभाग (MP Weather Department) ने रविवार को कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई है. वहीं शनिवार को सबसे न्यूनतम तापमान उमरिया जिले का रहा, जहां पारा 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

फिर छाएंगे बादल

जबलपुर स्थानीय मौसम विभाग (MP Weather Forecast) के अनुसार बंगाल की खाड़ी मेें एक अन्य चक्रवात (Cyclone in Bay of Bengal) बन रहा है. एक नए पश्चिम विक्षोभ के असर से दो दिन बाद कई जिलों में फिर बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है.

पंचायत चुनाव को लेकर दिग्विजय ने मारा सियासी 'पंच', बोले- आरक्षण के नियम-कानून का पालन नहीं हुआ

8 दिसंबर तक हल्की ठंड

मध्यप्रदेश में अगले तीन दिनों तक हल्की ठंड रहेगी. 8 दिसंबर के बाद रात के पारे में गिरावट आएगी. आने वाले दिनों में प्रदेश में कड़ाके की ठंड़ पड़ने के आसार हैं. मौसम वैज्ञानिक की मानें तो वर्तमान में ऊपरी हवा की सतह में हवाओं का रुख पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी बना हुआ है, और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाएं उत्तरी नहीं हो पा रही हैं. इसलिए फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. दिन का तापमान सामान्य है, यह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच हैं, यही स्थिति अगले 3 दिनों तक रहेगी. हालांकि अभी भी शाम और सुबह के समय हल्की ठंड रहेगी.

VIDEO: मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा चाहे गोली मारो या फांसी चढ़ा दो... बुजुर्ग ने जमकर काटा बवाल

3 दिनों बाद एमपी में बढ़ेगी ठंड (MP may see coldest winter in december)

तीन दिन बाद रात में तापमान में गिरावट आने की संभावना है. 72 घंटे बाद प्रदेश का पारा नीचे आएगा. इस दौरान कई जिलों में 10 डिग्री के नीचे आ सकता है. राजधानी भोपाल में रात का पारा 9 से 11 डिग्री के बीच हो सकता है. रविवार को ग्वालियर में सुबह के समय घना कोहरा रहा, इस दौरान विजिबिलिटी 500 मीटर थी. मौसम विभाग के अनुसार अभी दो सप्ताह तक तापमान में ये उतार-चढ़ाव बना रहेगा. इसके बाद राज्य में ठंड जोर पकड़ सकती है. साल के अंतिम सप्ताह में अच्छी ठंड हो सकती है (MP may see coldest winter in december).