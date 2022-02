फांसी की सजा सुन ठहाके लगा रहा था अहमदाबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सफदर नागौरी, 6 साथियों के साथ भोपाल जेल में है बंद

साल 2008 में हुए अहमदाबाद बम ब्लास्ट के (Ahmedabad Blast 38 terrorists sentenced to death) मामले में 38 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. इन आतंकियों में से 6 (6 terrorist are lodged in Bhopal Jail) दोषी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं.

चार दिन उज्जैन में रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जानें क्यों आ रहे हैं महाकाल की नगरी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत उज्जैन दौरे पर आ रहे हैं. वह 19 से 22 फरवरी यानी चार दिन तक उज्जैन में ही रहेंगे.

खुश हुआ एमपी: मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, जबलपुर-अलीराजपुर एक नंबर, भोपाल-इंदौर पिछड़े

प्रदेश के हर जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है इसको लेकर राज्य सरकार मूल्यांकन कर रही है, जिसमें जबलपुर और अलीराजपुर पहले स्थान पर आए हैं जबकि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर इस दौड़ में काफी पीछे हैं.

MP VYAPAM: फेस सेविंग का नया तरीका, सरकार ने एक बार फिर बदला, बदनाम 'व्यापमं' का नाम, क्या इससे धुल जाएंगे दाग

व्यापमं घोटाले का नाम एक बार फिर से बदलने की तैयारी है. अब व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं का नाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MP VYAPAM New Name) रखा जाएगा, जिसपर शिवराज कैबिनेट ने अपनी मुहर भी लगा दी है.

पंचकल्याणक महा महोत्सव में पहुंचे कमलनाथ, आचार्यश्री विद्यासागर महाराज का लिया आशीर्वाद

दमोह। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पंचकल्याणक महा-महोत्सव में पहुंचे. जहां उन्होंने आचार्यश्री विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लिया. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आचार्यश्री विद्यासागर महाराज का मुझे हमेशा ही आशीर्वाद प्राप्त रहा है, मेरी आस्था हमेशा ही आचार्य श्री के प्रति रही.

सड़क पर तड़प रहे घायलों के लिए मसीहा बने SDM, खुद की गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, जानें कहां हुआ ऐसा

शिवपुरी। पोहरी थाना क्षेत्र के पिपरघार मोड़ पर दो बाईक की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, हादसे में बाईक सवार 3 लोग घायल हो गए. इसी दौरान क्षेत्र दौरे पर निकले पोहरी एसडीएम राजन वी नाडिया का हादसे वाले मार्ग से गुजरना हुआ, जहां एसडीएम ने मानवता का परिचय देते हुए दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अपने सरकारी वाहन से बैठाकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोहरी में भर्ती कराया. फिलहाल घायलों का इलाज जारी है.

MP में नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी, 100 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड से युवाओं की मदद करेगी सरकार

सीएम शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में (shivraj cabinet approve new startup policy) आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के प्रस्ताव पर चर्चा की गई.

पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष पटवारी धर्मेंद्र चौबे निलंबितः साथियों को काम करने से रोकने का आरोप, सीनियर्स से भी की थी अभद्रता

देवास पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष पटवारी धर्मेंद्र चौबे को कलेक्टर ने निलंबित किया है. पटवारी पर SDM, तहसीलदारों से आए दिन अभद्रता करने सहित कई आरोप लगे हैं. (Patwari Dharmendra Choubey suspended)

रजिस्ट्रार ऑफिस के स्टेनो ने मांगी रिश्वतः घूस के 12 हजार लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

रीवा। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री ऑफिस के स्टेनो डीएस तोमर को 12 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. जिसके बाद अब लोकायुक्त पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

दोगुना मुनाफा का लालच देकर ठगी करने वाला गिरफ्तारः इन्वेस्टमेंट ई-कॉमर्स कंपनी के नाम पर कई राज्यों में की करोड़ों की हेराफेरी

इंदौर सहित देश के कई शहरों में करोड़ों की ठगी को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि 'वेगा हब' नाम से इन्वेस्टमेंट ई-कॉमर्स कंपनी खोलकर दोगुना लाभ कमाने का लालच देकर आरोपी ने करोड़ों रुपए ठग लिए हैं. (investment e-commerce company)