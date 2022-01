जानिए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ने क्यों कहा कि 'मैं भी बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा'

उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग (darshan arrangements of Malakal temple) के दर्शनों को लेकर कांग्रेस ने दोहरी नीति अपनाने की बात कही है. कांग्रेस प्रवक्ता पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ को दर्शन की अनुमति नही दी गई जबकि भाजपा के लोगों को गर्भगृह में जाने दिया जा रहा है.

उज्जैन शिप्रा नदी के टूटे बांध पर संतों का धरना, मांगें नहीं पूरी होने पर दी जल समाधि की धमकी

उज्जैन। शिप्रा नदी में कान्ह का दूषित पानी मिलने से रोकने के लिए कच्चा डैम बनाया गया था. त्रिवेणी घाट पर बना मिट्टी का डैम ढहने के बाद अब साधु-संतों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. शंभू सन्यासी मंडल के संतो ने टूटे डैम पर धरना दिया. इस दौरान संतों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी. बार-बार जनता के पैसे से मिट्टी का डैम बनाया जाता है.

Tiger Death in MP 2022: नहीं थम रहा बाघों की मौत का सिलसिला, शहडोल में टाइगर की मौत, कुएं में मिला शव

टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है. शहडोल में एक बाघ मृत अवस्था में कुएं मे गिरा मिला. जिसे वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला. पोस्टमार्टम के बाद बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

नई शराब नीति पर दिग्विजय का सवाल, 'दीदी' शराबबंदी चाहती हैं 'मामा' बेचेंगे सस्ती शराब, RSS पर भी साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने (digvijay singh question on new liquor policy) एमपी सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अनाज सस्ता होना चाहिए था , लेकिन शिवराज सरकार शराब सस्ती कर रही है.

शराब बंदी हुई तो धंधा कैसे चलेगा, दुनिया इसी से चल रही है- केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान

मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति लागू कर दी है. जिसके बाद शराब नीति को लेकर सियासत गरमा गई है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उमा भारती पर जमकर निशाना साधा है. कुलस्ते का कहना है कि दुनिया शराब की बिक्री से ही चल रही है. (Union Minister Faggan Singh Kulaste)

आम बजट से पहले एमपी को केंद्र से मिला 240 करोड़ का फंड! मुख्यमंत्री शिवराज ने पीएम का जताया आभार

आम बजट से पहले मध्यप्रदेश को केंद्र से 240 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज एवं लोक निर्माण मंत्री ने आभार (CM Shivraj said thank you PM Modi) जताया है.

MP corona Update: 24 घंटे में कोरोना से 5 मौतें, इंदौर में सबसे ज्यादा 2,047 संक्रमित, प्रदेश में 7,597 नये केस

मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में अब मौतों का भी सिलसिला शुरू हो गया है. राज्य में पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की कोरोना से जान गई है, वहीं कोरोना के 7,597 नए केस आये हैं.

मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी-कांग्रेस! 20 लाख घंटे खर्च कर भगवा बूथ बनाएंगे भाजपाई, घर-घर दस्तक देगी कांग्रेस

मिशन 2023 के लिए बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कस (Congress BJP preparing for Mission 2023) ली हैं. भगवा बूथ बनाने के लिए भाजपाई 10 दिनों में 20 लाख घंटे तक पसीना बहाएंगे, जबकि कांग्रेसी घर-घर दस्तक देंगे.

मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली जल्द मारेगी करंट, बिजली की दर 9.97 % बढ़ाने की तैयारी

मध्य प्रदेश की जनता को घरेलू बिजली का करंट लगने वाला है. बिजली कंपनी ने घरेलू बिजली की दर में 9.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है. (Domestic Electricity rates to be raised in MP )

फिल्म की शूटिंग पर छात्रों से विवाद! सारा अली खान-विकी कौशल इंदौर में कर रहे लुका छिपी-2 की शूटिंग

क्रिश्चियन कॉलेज में परीक्षा के दौरान फिल्म लुका-छिपी-2 (sara ali khan film shooting in indore) की शूटिंग चल रही थी, जिसके चलते छात्रों को कॉलेज में जाने से रोक दिया गया तो छात्रों ने भी हंगामा शुरू कर दिया.