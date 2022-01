प्रियंका गांधी के 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' की बीजेपी ने ढूंढी काट, दिया नया नारा 'लड़की हूं पढ़ सकती हूं'

यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी का (priyanka gandhi ladki hu lad salti hu campaign) नारा 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' पर एमपी में भी सियासी बवाल शुरू हो गया है.बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव के इस बयान पर तंज कसा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नए नारे लड़की हूं पढ़ सकती हूं से इसका जवाब दिया है.

पंचायतों ने की पैसों की हेराफेरी तो सरकार सिखाएगी सबक! MP में पंचायतों को वापस मिले वित्तीय अधिकार

MP में शिवराज सरकार ने प्रशासनिक समितियों को दोबारा वित्तीय अधिकार वापस दे दिए हैं. इससे पहले भी सरकार ने बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक हटा दी थी, लेकिन एक ही दिन बाद फैसला पलट दिया था. सीएम शिवराज सिंह ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि यदि कहीं भी राशि का दुरूपयोग हुआ तो प्रशासनिक अधिकार वापस ले लिए जाएंगे.

Gwalior Corona Update: सिंधिया के महल तक पहुंचा कोरोना! रानी महल के 13 कर्मचारी पॉजिटिव

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. आम हो या खास सभी धीरे-धीरे इसकी चपेट में आ रहे हैं. कोरोना का कहर सिंधिया के महल तक भी पहुंच गया है, जिसमें रानी महल उषा किरण पैलेस के 13 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं. बाकि कर्मचारियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है. आंकड़ो पर गौर करें तो रोजाना लगभग 600 मरीज ग्वालियर-चंबल अंचल में मिल रहे हैं.

एमपी में जहरीली शराब ने फिर ली जान! भिंड में तीन मौत के बाद दो थाना प्रभारी निंलबित

मध्यप्रदेश में नए और सख्त कानून (Madhya Pradesh Excise Amendment Act 2021) के बावजूद ग्वालियर-चंबल रीजन में जहरीली शराब की बिक्री पर कोई प्रतिबंध (Three died due to poisonous liquor in Bhind) नहीं लग पाया है, भिंड जिले में दो दिनों में तीन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, जिसके बाद एसपी ने एक टीआई और कोतवाली प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है.

MP corona Update: इंदौर में संक्रमण दर 17.05% पर, 24 घंटे में मिले 6,970 नये मरीज

मध्य प्रदेश में 24 घंटे में राज्य के 49 जिलों में 6,970 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं. उज्जैन में रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है. यहां हर 100 में से 40 केस पॉजिटिव मिल रहे हैं.(MP corona Update)

इंदौर गैंगरेपः अय्याशी के अड्डे ने खोले कई राज, हर रोज होती थी न्यूड पार्टी, देखें सर्च ऑपरेशन में पुलिस को क्या क्या मिला

इंदौर में पत्नी से हैवानियत के मामले में पुलिस ने फार्म हाउस से कई तरह के सामान बरामद किये हैं, जिसमें महंगी शराब, सेक्स टॉय, ऑडी कार शामिल हैं. आरोपी पति राजेश बिल्डर है.

काल बनी कलह! गला घोंट कर पिता ने की 3 साल की बेटी की हत्या, फिर शव को सीने से लगा रोते हुए पहुंचा थाने

साली के चक्कर में परिवार इस कदर उलझा कि उजड़ ही गया, तीन साल की मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और पिता ही उसका हत्यारा (Father killed his 3 year old girl) बन गया. अब पुलिस पारिवारिक कलह की पड़ताल कर रही है.

एमपी में फिर शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई, 31 जनवरी तक बंद हैं सभी स्कूल

एमपी में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम सोमवार यानी 17 जनवरी 2022 से शुरू हो गया है. इसके तहत बच्चों को आकाशवाणी और डिजीलेप वाट्सएप समूहों के माध्यम से भी शैक्षिक सामग्री प्रदान की जायेगी. (MP begins Hamara Ghar Hamara Vidyalaya Program)

युवती का जी-मेल हैक कर निकाले प्राइवेट फोटोज, ब्लैकमेल कर वायरल करने की धमकी,मांगे 5 लाख, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है. शख्स पर युवती को ब्लैकमेल करने का आरोप है. आरोपी ने युवती की निजी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर एक दिन में 5 लाख रुपए की मांग की थी.

भोपाल में वैदिक क्रिकेटः धोती-कुर्ते में पुजारियों ने लगाए छक्के-चौके, टॉस के लिए मंत्रोच्चार, संस्कृति में हुई कमेंट्री

भोपाल में अनोखे अंदाज में क्रिकेट(Unique style of cricket) खेला जा रहा है. शहर के अंकुर मैदान में धोती-कुर्ता पहने विद्वान लोग पिच पर चौके-छक्के लगाते दिखे. महर्षि महेश योगी की जयंती पर इस तरह के क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है. तीन दिनों तक चलने वाले खेल में विजयी टीम को 11 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा.