उज्जैन के ग्रेसिम प्लांट से गैस लीकः शहर में छाए धुएं के बादल, सांस लेने में तकलीफ, लोगों में हड़कंप

उज्जैन के नागदा तहसील में एक फैक्ट्री से गैस रिसाव की खबर है (gas leak from a factory in ujjain ). मिली जानकारी के मुताबिक इस रिसाव के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई. हालांकि गैस लीकेज को रोक दिया गया है.

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी कि बिगड़े बोल BJP नेताओं को कहा 'रावणवंशी', MP में हर महीने बनता है नया मुख्यमंत्री!

जीतू पटवारी ने BJP और सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया. उन्होने कहा कि भाजपाई रावण वंशी लोग हैं और राम के नाम पर महात्मा गांधी के विचारों को मारना चाहते हैं. बिजली के रेट में बढ़ोत्तरी पर भी पटवारी ने सरकार को घेरा. जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा में हर महीने एक नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाता है.

पंजाब में मोदी की सुरक्षा में चूक! शिवराज बोले-हार के डर से कांग्रेस कर रही ओछी राजनीति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंजाब में चुनावी रैली रद्द होने से सियासी भूचाल आ गया है. राज्य के सीएम शिवराज सिंह ने इसके लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को पंजाब में हार का डर है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है.(shivraj on security breach in pm modi punjab election rally)

कोरोना पर वार-एक्शन में सरकार! शादी में 250, शवयात्रा में 50 लोग हो पाएंगे शामिल, स्कूलों में भी 50 फीसदी रहेगी उपस्थिति

मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए शिवराज सरकार पाबंदियां बढ़ा दी है. कोरोना पर सीएम ने आपात बैठक (cm shivraj emergency meeting) बुलाई, जिसमें शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होनेवालों की संख्या सीमित कर दी गई है.

कोरोना से तीसरी जंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा हैं तैयार हम! अगले हफ्ते से प्रदेश में ही होगी जीनोम सिक्वेंसिंग, बेड भी बढ़े, ऑक्सीजन प्लांट्स भी ओके

प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की पूरी (mp government ready to fight corona)तैयारी है, लगभग सभी अरेंजमेंट कर (corona third wave all arrangements done) लिए गए हैं. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने, आईसीयू और बच्चों के लिए पीआईसीयू बेड बढ़ाने के साथ ही प्रदेश में अगले हफ्ते से जीनोम सिक्वेसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी.

धोखाधड़ी केस में सुब्रत राय को नोटिस, केन्द्र और राज्य सरकार से भी मांगा जवाब, सहारा पर लोगों के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप

लोगों की जमा रकम वापस नहीं लौटाने पर पथरिया ब्लॉक के फील्ड वर्कर्स ने जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार,राज्य सरकार,सुब्रत राय सहित जोनल ऑफिस को नोटिस दिया है.(Jabalpur High Court notice to subrat roy )

ड्राइवर बने मंत्री विश्वास सारंग! सुभाष ROB का ट्रायल शुरु, जीप चलाकर देखी व्यवस्थाएं, 23 को शिवराज करेंगे उद्घाटन

भोपाल के नए और पुराने शहर को जोड़ने वाले सुभाष नगर रेलवे ओवर ब्रिज पर ट्रैफिक का ट्रायल शुरू हो गया है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने खुद जीप चलाकर ट्रायल शुरू किया. 12 जनवरी तक ट्रायल चलेगा. फिर 23 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज इसे जनता को समर्पित करेंगे.(minister vishwas sarang drive jeep in bhopal)

पन्ना टाइगर रिजर्व में आए दो नन्हें मेहमान, बाघिन T-62 ने दो शावकों दिया, जानिए कितनी हुई बाघों के संख्या में

पन्ना टाइगर रिजर्व इन दिनों बाघों से गुलजार है, जिस वजह से दूर-दूर से पर्यटक टाइगर रिजर्व आ रहे हैं. नए साल पर पन्ना टाइगर रिजर्व को भी एक खुशखबरी मिली है. यहां एक युवा बाघिन ने दो नन्हें शावकों को जन्म दिया है. रिजर्व में दो नन्हें मेहमानों के आने से खुशी की लहर है. रिजर्व में अब बाघों की संख्या बढ़कर 70 से अधिक हो गई है. पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक का कहना है कि, दोनों ही शावक पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, और प्रबंधन के द्वारा इनकी सतत निगरानी की जा रही है. (Panna Tiger Reserve tigeress birth two cub)

कोरोना अनुग्रह राशि की बंदरबांट! सागर में मौत का आंकड़ा 433, राशि लेने वाले 556

कोरोना महामारी के कारण अपनों को खो चुके लोगों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने 50 हजार की अनुग्रह राशि (corona exgratia amount) देने वाली योजना की शुरूआत की. लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में इस योजना में हेराफेरी हुई है. जिला प्रशासन ने अबतक 556 परिजनों को योजना की राशि दी है, जबकि जिले में कोरोना से हुई मौत का आधिकारिक आंकड़ा 433 ही हैं.

MP Corona Update: इंदौर में मिले आधे से अधिक मरीज, सागर में 3 गुना बढ़ा संक्रमण, मंत्री अफसर सब संक्रमित

मध्यप्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. सबसे अधिक संक्रमित इंदौर में आधे से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं. मंत्री से अफसर तक कोई सुरक्षित नहीं है. सागर में तीन गुना संक्रमण बढ़ा है तो इंदौर में एक मरीज की मौत हुई है.