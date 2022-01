मुख्यमंत्री आवास के सामने दिग्विजय सिंह का धरना आज, सीएम के नहीं मिलने से खफा 'डूब प्रभावित'

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐन वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिलने से मना (digvijay singh want met CM shivraj singh) कर दिया. अब दिग्विजय सिंह शुक्रवार को 11 बजे दिन में सीएम आवास के सामने धरना (Former CM Digvijay Singh will picket at CM Residence) देंगे.

अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर जलेगी 'अमर जवान ज्योति'

राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट (India Gate in the national capital ) पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति (Amar Jawan Jyoti burning since last 50 years ) का शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया (To Be Merged With National War Memorial Flame At India Gate) जाएगा.

विलुप्त प्रजाति के 7 गिद्ध बरामदः यूपी से महाराष्ट्र ले जा रहे थे तस्कर, खंडवा रेलवे स्टेशन पर चढ़े पुलिस के हत्थे

खंडवा रेलवे स्टेशन पर विलुप्त प्रजाति के 7 इजिप्टियन गिद्ध को एक तस्कर के पास से बरामद किया गया है. इनमें 3 मादा गिद्ध है. आरोपी इस यूपी से महाराष्ट्र के मालेगांव लेकर जा रहा था(Egyptian vultures rescued from Khandwa).

दिग्गी का नया शिगूफा ! बोले RSS-BJP से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, राजनीतिक नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार भाजपा और आरएसएस को घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं है.

MP Corona Update: पिछले 24 घंटे में 9385 नए कोरोना मरीज मिले, ग्वालियर में एक की मौत

पिछले 24 घंटे में 80072 लोगों की जांच हुई. इनमें 9385 नए कोरोना पॉजिटिव (mp corona update) मरीज मिले हैं. इस तरह संक्रमितों की संख्या 862029 हो गई है. वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 11.7% पर पहुंच गई है.

शराब पर साध्वी का ज्ञान! सीमित मात्रा में औषधी है अल्कोहल, बैन किए जाने की मांग पर किया उमा भारती का समर्थन

भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा (sadhvi pragya said on liquor) ठाकुर ने शराब पर कुछ और ही ज्ञान देती नजर आईं. उन्होंने शराबबंदी (pragya singh demand liquor ban in MP)का समर्थन किया है. इसके साथ ही नसीहत भी दी है कि अल्कोहल यदि कम मात्रा में होता है तो औषधि होता है, और यदि अधिक मात्रा में हो तो वह जहर हो जाता है.

पुलिस रिमांड के बाद कांग्रेस नेता दिनेश जैन की जेल में गुजरी रात, जमा नहीं किया 31 करोड़ रुपए राजस्व

दो दिन की पुलिस रिमांड के बाद कांग्रेस नेता दिनेश जैन की जेल (Congress leader Dinesh jain imprisonment after police remand) में गुजरी रात. रेत उत्खनन में 31 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है. जेल भेजते समय कांग्रेसियों ने कोर्ट परिसर के बाहर नारेबाजी की.

सर्दी का सितम! कमरे में अंगीठी जला सो रहा था परिवार, दम घुटने से महिला की मौत, पति-बेटी अस्पताल में भर्ती

मुरैना में दम घुटने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसे पति और बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सर्दी से बचने के लिए परिवार के लोगों ने घर में अंगीठी जलाकर रखी थी, जिससे ये हादसा हुआ.

पीपीई किट में प्रदर्शनः मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने की बकाये वेतनमान की मांग, डीईओ को सौंपा ज्ञापन

कटनी में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस (Madhya Pradesh Teachers Protest) ने अपनी मांगों को लेकर पीपीई किट पहनकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया और मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा. वहीं दूसरी तरफ सरकारी आदेश की अनदेखी कर कुछ निजी स्कूल अभी भी खोले जा रहे हैं.

T20 वर्ल्डकप 2022 का शेड्यूल जारी, फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

ऑस्ट्रेलिया ही मौजूदा टी-20 वर्ल्डकप चैम्पियन है, ऐसे में अगला महामुकाबला उसके ही घर पर हो रहा होगा. एक बार फिर टी-20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा.