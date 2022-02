MP में हिजाब पर विवाद! स्कूल ही नहीं नगर निकायों में भी लागू होगा ड्रेस कोड, फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसे लेकर एमपी में भी राजनीति गरमाने लगी है. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब, स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, इसे बैन किया जायेगा. वहीं कांग्रेस विधायक आरीफ मसूद ने कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, बैन लगा तो कोर्ट जाएंगे. (School Education Minister Inder Singh on Hijab)

नेताओं की बदजुबानी! जीतू पटवारी ने CM को रावण कहा तो बदले में शिवराज ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को 'राहु-केतु'

MP में सियासी उठा-पटक के बीच आए दिन नेताओं की एक-दूसरे को लेकर नीचले स्तर की टिप्पणी सामने आती रहती हैं. उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने गए सीएम शिवराज ने राहुल गांधी को 'राहु' और अरविंद केजरीवाल को 'केतू' कह दिया. सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा.

कोरोना की अनुग्रह राशि लेने पटवारी ने परिजनों को लगाया फोन तो, मृतक से ही हो गई बात, जानें क्या है गोलमाल

कोरोना मृतकों के परिजनों को दी जा रही राहत राशि वितरण के दौरान एक अनूठा मामला सामने आया. जन सुनवाई के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ (a old man who die on paper)जिसमें एक जीवित व्यक्ति को मृत (collector sir tell me i alive or dead) बताकर उसके नाम अनुग्रह राशि जारी कर दी गई.

MP Board Exam: कोरोना पॉजिटिव छात्र भी दे पाएंगे परीक्षा, सेंटर्स पर होंगे आइसोलेशन रूम

17 और 18 फरवरी से शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम में कोरोना संक्रमित छात्र भी परीक्षा दे पाएंगे. माशिमं की बोर्ड मीटिंग में इसे लेकर निर्णय लिया गया है. कोरोना पॉजिटिव छात्रों के लिए अगल से आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे. (MP Board Exam)

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के घर EOW का छापा, 45 लाख रुपये कैश और गहने बरामद, कार्रवाई जारी

सीहोर की पॉश कॉलोनी दांगी स्टेट में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के लिपिक केवी वर्मा के घर EOW ने छापा मारा है. छापे में 45 लाख नगदी के साथ लाखों के जेवरात मिलने की खबर है. कार्रवाई अभी जारी है.

गाय पर सियासत फिर गर्म, CM का पुतला और अर्थी निकाल रहे मिर्ची बाबा को पुलिस ने रोका, सड़क पर ही देने लगे धरना

मध्यप्रदेश सरकार को घेरने के लिए सैकड़ो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिर्ची बाबा ने सीएम शिवराज की (mirchi baba took out cm shivrajs funeral)अर्थी निकाली. इस दौरान पुलिस ने उनका रास्ता रोका और सीएम शिवराज सिंह के पुतले वाली अर्थी उनसे छीन ली.

जमीन के अंदर छिपा रखी थी नशे की खेप! मुरैना पुलिस की बड़ी कार्रवाईः खोद कर निकाली 100 लीटर जहरीली शराब

मुरैना पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, 100 लीटर जहरीली अवैध शराब जब्त की है. साथ ही 3000 लीटर लहान बरामद किए हैं. हालांकि इस दौरान आरोपी भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है. (Morena police action against illegal liquor )

बिजली कटौती से नाराज किसानों ने की ऊर्जा मंत्री के बंगले की घेराबंदी, लगाए मुर्दाबाद के नारे

लगातार बढ़ते बिजली बिल और बिजली कटौती से परेशान होकर किसानों ने मंगलवार को ग्वालियर में प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया.(Farmers Protest against Pradhuman Singh Tomar) और मुर्दाबाद के नारे लगाए.

Narmada Jayanti 2022: एक तरफ मां नर्मदा की पूजा, दूजी ओर उसे ही कर रहे मैला, कब बदेलगी तस्वीर?

नर्मदा जयंती पर प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं. लोगों ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी भी लगाई और मां की तरह पूजी जानेवाली नर्मदा नदी की पूजा-अर्चना की. लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इस जयंती का क्या औचित्य है, जब नदी को प्रदूषित होने से नहीं रोका जा रहा है. (Narmada Jayanti 2022)

सुध लें शिव'राज'! बेरोजगारी से मचा है हाहाकार, नौकरी जाने के बाद गुरुद्वारे में प्रोफेसर ने की आत्महत्या

एमपी में बेरोजगारी इस कदर हावी है कि रविवार देर रात एक प्रोफेसर ने नौकरी जाने के बाद आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. (professor suicide in ujjain)