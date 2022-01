तीसरी लहर में संक्रमण की तेज रफ्तारः एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 151 नये केस, इंदौर से मिले 80 मरीज

mp corona update: इंदौर कोरोना का हब बनता जा रहा है, बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 80 मामले इंदौर (corona case in indore) से ही सामने आए हैं. वहीं पूरे प्रदेश में 151 नए केस मिले हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 608 हो गया है.

शिवराज ने चेतायाः संकट के मुहाने पर खड़े हैं , थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ेगी भारी, बच्चों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता से लें

मध्यप्रदेश में कोराेना (MP Corona Cases) तेजी से फैल रहा है. इसकी तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार पहली और दूसरी लहर की तुलना में काफी तेज है. बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए (CM shivraj instructed Crisis Committees).

कल से बच्चों का वैक्सीनेशनः MP में 50 लाख को लगाए जाएंगे टीके, स्कूलों भी लगेगी डोज

Children Vaccination in MP: मध्यप्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को मिशन 15-18 नाम दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एमपी में 50 लाख बच्चों का टीकाकरण होगा. बच्चों के टीकाकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर कमर कस ली है.

24 घंटे में आए RTPCR रिपोर्ट, कोरोना पर अलर्ट शिवराज सरकार, 10% लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस कमेटियों को संबोधित किया . ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के लेकर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं. (Corona restrictions may be imposed in MP)

नए साल में शिवराज सरकार खरीदेगी 80 करोड़ का आधुनिक विमान, 7 महीने में किराए के प्लेन में खर्च हुए 13 करोड़

शिवराज सरकार नए साल में नया प्लेन खरीदने की तैयारी में है. सरकार 80 करोड़ का अत्याधुनिक जेट प्लेन खरीदने जा रही है.

MP Electricity Bill: नए साल में महंगी हुई बिजली, जानें आपके बजट पर इसका कितना होगा असर

नए साल के साथ ही प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं. 1 जनवरी से 31 मार्च तक बढ़ी हुई दरें लागू हुई हैं.

चपरासी-सफाई कर्मचारी के लिए MBA, MA कतार में, 20 पदों के लिए आए 6 हजार आवेदन

Unemployment in MP: मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का हाल बयां कर रही है शिवपुरी की तस्वीर, जहां जिला न्यायालय में स्वीपर, वाहन चालक और चपरासी के कुल 20 पदों के लिए 6 हजार युवाओं ने आवेदन भरा है. इनमें से कई युवा एमए, एमकॉम पास आउट हैं.

कोहरा बना काल! ग्वालियर में ट्रक से टकराई कार, यूपी के तीन लोगों की मौत

road accident in gwalior: ग्वालियर में एक हाई स्पीड कार ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो जख्मी हैं. बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण हादसा हुआ.

नाला पार करते वक्त एक ही परिवार की तीन महिलाओं की पानी में डूबने से मौत

मंदसौर के सुवासरा में नाला पार करते समय तीन महिलाओं की डूबने से मौत हो गई. (Three women drowned in water) तीनों महिलाएं एक ही परिवार की हैं. पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है.

पन्ना टाइगर रिजर्व हाउसफुल, 5 जनवरी तक कोई टिकट नहीं, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

कोरोना काल में पन्ना टाइगर रिजर्व पर पर्यटकों की नए साल को लेकर भीड़ देखने को मिली. जंगल के राजा को देखने के लिए लोग देश के कोने-कोने से पहुंच रहे हैं.