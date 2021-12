वाह मोदी जी! दिन में रैली, रात में दूरी: दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर निशाना, मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मोदी जी दिन में रैलियां करते हैं और शाम को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं. (digvijay singh targets pm narendra modi on corona protocol)

पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरनाः बोरिया-बिस्तर लेकर पहुंचे 17 जिलों के कृषक

दिल्ली की तर्ज पर इंदौर के किसानों भी धरना-प्रदर्शन (Indefinite protest of farmers) शुरू कर दिया है. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोलते हुए टेंट, खाने के सामान के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

24 IPS अधिकारियों के तबादले, भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर इरशाद बली को भोपाल देहात की कमान

मध्य प्रदेश में दो दर्जन (24 ips officers transfer)आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इरशाद वली (Irshad wali will be the ig of bhopal) को प्रभारी आईजी देहात भोपाल जोन बनाया गया है.

MP Weather Update: कई जिलों में बारिश से फसलों को नुकसान, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, आनेवाले दिनों में सताएगी सर्दी

MP Weather Update: प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है. जिससे कहीं-कहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग ने राज्य के 6 संभागों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट (Orange alert of Meteorological Department) जारी किया है. अनुमान है कि आनेवाले दिनों में एमपी वासियों को सर्दी का सितम झेलना पड़ सकता है.

महाकाल कॉरिडोर का विस्तार: बेगम बाग में 17 मकानों को हटाया, 900 मीटर लंबे महाकाल कॉरिडोर पर खर्च होने हैं 224 करोड़

महाकाल विस्तारीकरण की जद में आ रहे 17 मकानों को आज हटाया गया. इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा. बेगम बाग एरिया में ये कार्रवाई हुई.(Expansion of Mahakal Corridor ujjain).

मीडिया को देखते ही सांसद की भागमभाग, 600 करोड़ के घोटाले के आरोपों पर सफाई देने BJP दफ्तर पहुंचे थे जीएस डामोर

झाबुआ से बीजेपी सांसद जीएस डामोर(bjp mp gs damor) मंगलवार को अपने बयान पर सफाई देने बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे. डामोर के खिलाफ घोटाले के मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं.

कोरोना को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं, किशोरों के लिए वैक्सीनेशन गाइडलाइन जारी, जानिए आपके बच्चे को कैसे लगेगी वैक्सीन

कोरोना के कारण प्रदेश में फिलहाल कोई नया प्रतिबंध नहीं लगेगा. कोरोना समीक्षा बैठक(shivraj corona review meeting new guideline) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बात कही. बैठक में 15-18 आयु वर्ग के किशोरों के वैक्सीनेशन पर गाइडलाइन तय की गई.

वीरांगना को सिंधिया की श्रद्धांजलि से कुदरत नाराज! बारिश के जरिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल को किया शुद्ध

वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर शीश झुकाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya Scindia Tribute to Rani Laxmi Bai) ने जिस कलंक को धोने की कोशिश की थी, वो कुदरत को रास नहीं आया और प्रकृति ने बारिश कर समाधि स्थल का शुद्धीकरण (Rain Purified Cenotaph of Rani Laxmi Bai) कर दिया.

बुंदेलखंड के लिए लाइफलाइन साबित होगी केन बेतवा लिंक परियोजना- ईटीवी भारत से बोले मंत्री तुलसी सिलावट

केन बेतवा लिंक परियोजना (Ken Betwa Link Project) बुंदेलखंड के लिए बड़ी सौगात है, ईटीवी भारत से खास बातचीत में मंत्री तुलसी सिलावट ने बात कही. 8 सालों में करीब 45 हजार करोड़ की लगात से पूरी होने इस परियोजना के विभिन्न पहलूओं पर तुलसी सिलावट ने अपनी राय रखी.

वंडर ब्वॉय का 'MADHAV'- बिना किसी वॉइस डिवाइस के अब आपकी आवाज से चलेगा कंप्यूटर

Indore Wonder Boy Avi Sharma ने एक ऐसा वॉइस कमांड एप डेवलप किया है, जिसके आप बगैर किसी मशीन का इस्तेमाल किए, केवल अपनी आवाज से अपने कंप्यूटर को हैंडल कर पाएंगे. ये एप जानकारी देने के साथ-साथ कंप्यूटर शटडाउन तक कर सकता है. इंदौर के नन्हें अवि ने इस अविष्कार को डिजिटल इंडिया को समर्पित किया है.