Vaccines For Children: बच्चों को स्कूलों में ही दी जाएगी वैक्सीन, 3 जनवरी से लगेगा टीका, 15-18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन

शिवराज सरकार बच्चों के टीकाकरण (Vaccines For Children) पर खास ध्यान दे रही है. 3 जनवरी से 15-18 साल के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के लिए शुरूआत में स्कूल में ही व्यवस्था किए जाने की तैयारी है. खबर है कि शुरूआत में स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी.

सरपंच को 15 लाख तक भ्रष्टाचार की छूट! भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा बोले- 7 लाख खर्च करके वो जीतता है, फिर अगला चुनाव भी लड़ना है

रीवा। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रहा है.(rewa sansad janardhan mishra corruption bayan ) वीडियो में सांसद ने भ्रष्टाचार की अजब गजब परिभाषा गढ़ी है. उन्होंने भरी सभा में कहा कि सरपंचों द्वारा किए गए 15 लाख रुपए तक के भ्रष्टाचार पर उन्हें माफ कर देना चाहिए.

जबलपुर कलेक्टर नहीं लेंगे इस महीने का वेतन, वजह जानकर खुश हो जाएंगे आप !

लंबित पत्रों और सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने पर जबलपुर कलेक्टर ने एक्शन लिया है. सबसे पहले उन्होंने खुद का इस महीने का वेतन रुकवाया. (jabalpur collector will not take salary of this month )फिर बाकी अफसरों का वेतन और एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए.

MP Panchayat Chunav: चुनाव निरस्त करने पर राज्य निर्वाचन आयोग का मंथन

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) निरस्त होने के आसार है. राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर आखिरी फैसला लेना है. माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है. इससे पहले रविवार को शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई अधिसूचना को निरस्त करने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी थी.

7 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं SHG से जुड़ीं- ईटीवी भारत से बोले ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते

छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि 2014 से अबतक 6 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वंय सहायता समूह (self help group) से जोड़ा गया है. जो एक बड़ी उपलब्धि है.

कोयला खदान में घुसे डकैत, कर्मचारियों को बनाया बंधक, पुलिस ने संभाला मोर्चा, 6 बदमाश गिरफ्तार

बैतूल के कोयला खदान में डकैतों ने हमला बोल दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्चिंग दौर शुरू दिया और छह बदमाशों को बाहर निकाला.

5 साल की बच्ची का रेप, गला दबाकर हत्या, पुलिस ने नहीं सुनी तो महिलाओं ने घेरा थाना

होशंगाबाद में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस-प्रशासन की सुस्त कार्रवाई से नाराज भारी संख्या में महिलाओं ने थाने का घेराव किया और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.

संविधान को नहीं मानती बीजेपी, मोदी के पीएम बनने पर कम हो रही संस्थाओं की ताकत- सीएम भूपेश बघेल

निजी कार्यक्रम में शामिल होने सतना पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा (Baghel on PM Modi). मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को नहीं मानती वहीं निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए.

महाकालेश्वर मंदिर के 2 कर्मचारी निलंबित, दान पेटी की जगह जेब में रख ली भक्तों की दान राशि

महाकालेश्वर मंदिर में नया साल आने से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है. इस बीच भक्तों द्वारा दी जा रही दान राशि को महाकालेश्वर मंदिर के कर्मचारी अपने जेब में रखते पकड़े गए. पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं.

2021 में MP के नेताओं के विवादित बयान, कहीं गोमूत्र से कोरोना खत्म होने का दावा, तो कहीं 370 वापस बहाल करने का वादा

वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के नेताओं के विवादास्पद बयान काफी चर्चा में रहे. इन बयानों और घटनाओं ने देशभर में सुर्खियां बटोरी. सांसद प्रज्ञा ठाकुर, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे कई नेताओं के बयानों से प्रदेश और देश की राजनीति में भी हलचल मची थी. आइए जानते है प्रदेश की प्रमुख विवादित घटनाओं के बारे में...