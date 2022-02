सिंधिया के घर में 'स्मार्ट रोड' पर महाभारत, हिंदू महासभा ने लगाया 'वीर सावरकर मार्ग' का बैनर

ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे स्मार्ट रोड के नाम पर राजनीति तेज हो गई है. 300 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क के लिए अलग-अलग संगठनों द्वारा चार अलग-अलग नाम प्रस्तावित किए गए हैं. अब देखना ये है कि प्रशासन इस रोड का क्या नाम रखता है. (debate on name of smart road)

MP में माफिया 'राज'! कमलनाथ का बड़ा आरोप शिव'राज' पर हावी माफिया, पैसे और पुलिस के दम से चल रही है सरकार

सागर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कमलनाथ ने बड़ा (kamalnath attack on bjp) आरोप लगाया है. उन्होंने शिवराज सरकार पर की गई टिप्पणी में कहा कि मध्य प्रदेश अब मध्य प्रदेश नहीं रह गया है. अब वह माफिया प्रदेश बन गया है.

वीडी शर्मा बोले- देश संविधान से चलेगा शरीयत से नहीं, कांग्रेस और ओवैसी पर भी कसा तंज

एमपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जबलपुर पहुंचे. जहां उन्होंने कांग्रेस और ओवैसी पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के बूथ विस्तारक योजना के कामों को साझा किया. (bjp mp bd sharma statement)

एमपी के कई छात्र यूक्रेन में फंसे, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

यूक्रेन में देश के साथ-साथ प्रदेश के भी कई छात्र फंसे हैं. ऐसे में परिजनों ने सरकार से बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई है. वहीं दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है.

खंडवा से बप्पी दा का गहरा नाता! मामा को याद कर रो पड़े थे बप्पी लहरी

मध्य प्रदेश के खंडवा से बप्पी लहरी का गहरा नाता था. बप्पी लहरी को वर्ष 2008 में किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया गया. इस दौरान उन्होनें अपने मामा गुरु को याद करते हुए किशोर कुमार का गीत 'कभी अलविदा ना कहना' गाया था. बप्पी लहरी ने कहा था कि वह खंडवा के भांजे हैं. इस भांजे को जब भी खंडवा वाले याद करेगें, वे दौडे चले आएंगे.

अपने पीछे इतना सोना छोड़ गए बप्पी लहरी, जानें कुल नेट वर्थ

फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. उन्हें गोल्ड ज्वैलरी पहनने का काफी शौक था. वह ज्यादातर समय सोने की मोटी-मोटी चेन के साथ दिखाई देते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, बप्पी लहरी अपने पीछे 22 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं.

MP Board Exam 2022: एग्जाम को लेकर बढ़ी एंजाइटी, जानें तनाव को क्यों और कैसे करें कम

एमपी बोर्ड परीक्षाएं 17 और 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं. एग्जाम को लेकर छात्र बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं. ऐसे में छात्र खुद को कैसे रिलैक्स रखें, किन टिप्स को अपनाकर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, इसे लेकर जानें एक्सपर्ट की राय. (MP Board Exam 2022)

सिंधिया का रेलमंत्री को पत्र! नैरोगेज ट्रेन की नीलामी पर रोक लगाकर हेरिटेज टूरिस्ट की तरह चलाने का किया आग्रह

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नैरोगेज ट्रेन के कोच और इंजन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा है. सिंधिया ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि जब तक ग्वालियर नगर में प्रस्तावित हेरिटेज ट्रेन या मेट्रो ट्रेन के विषय में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नैरोगेज के कोचों की नीलामी न की जाए. यदि सकारात्मक निर्णय होता है तो उक्त कोचों और रेल इंजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस नीलामी की प्रक्रिया को अविलंब रोका जाना आवश्यक है.

पश्चिम मध्य रेलवे ने बढ़ाया देश का मान, अंतरराष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवॉर्ड की दौड़ में शामिल हुआ बीना का सोलर पावर प्लांट

पश्चिम मध्य रेल के बीना सोलर प्लांट को अंतरराष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवॉर्ड (International Sustainable Railway Award) के दौड़ में शामिल किया गया है. अवार्ड समारोह जून 2022 में बर्लिन में होगा. पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन सोलर एनर्जी की पहल पर पश्चिम मध्य रेल में भी अनेक कार्य किये जा रहे हैं.(Award bina solar power plant in race for international award )

'मोह माया' ने कईयों को चूना लगाया! वेब सीरीज के सर्विस प्रोवाइडर पर 44 लाख की ठगी का आरोप, धोखाधड़ी का केस दर्ज

'सोच' फिल्म एंड पब्लिसिटी प्रमोशन नामक कंपनी के मालिक ससम जैन ने भोपाल के शाहपुरा थाने में वेब सीरीज 'मोह माया' के सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज करवाया है. ससम जैन का आरोप है कि शूटिंग के दौरान हुए खर्च के बाद जो चेक मुंबई के सर्विस प्रोवाइडर ने दिया, वो बाउंस कर गया और अब आरोपी का फोन भी बंद आ रहा है. (Fraud in name of shooting)