24 घंटे में आए RTPCR रिपोर्ट, कोरोना पर अलर्ट शिवराज सरकार, 10% लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस कमेटियों को संबोधित किया . ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के लेकर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं. (Corona restrictions may be imposed in MP)

नए साल में शिवराज सरकार खरीदेगी 80 करोड़ का आधुनिक विमान, 7 महीने में किराए के प्लेन में खर्च हुए 13 करोड़

शिवराज सरकार नए साल में नया प्लेन खरीदने की तैयारी में है. सरकार 80 करोड़ का अत्याधुनिक जेट प्लेन खरीदने जा रही है.

MP Electricity Bill: नए साल में महंगी हुई बिजली, जानें आपके बजट पर इसका कितना होगा असर

नए साल के साथ ही प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं. 1 जनवरी से 31 मार्च तक बढ़ी हुई दरें लागू हुई हैं.

चपरासी-सफाई कर्मचारी के लिए MBA, MA कतार में, 20 पदों के लिए आए 6 हजार आवेदन

Unemployment in MP: मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का हाल बयां कर रही है शिवपुरी की तस्वीर, जहां जिला न्यायालय में स्वीपर, वाहन चालक और चपरासी के कुल 20 पदों के लिए 6 हजार युवाओं ने आवेदन भरा है. इनमें से कई युवा एमए, एमकॉम पास आउट हैं.

कोहरा बना काल! ग्वालियर में ट्रक से टकराई कार, यूपी के तीन लोगों की मौत

road accident in gwalior: ग्वालियर में एक हाई स्पीड कार ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो जख्मी हैं. बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण हादसा हुआ.

नाला पार करते वक्त एक ही परिवार की तीन महिलाओं की पानी में डूबने से मौत

मंदसौर के सुवासरा में नाला पार करते समय तीन महिलाओं की डूबने से मौत हो गई. (Three women drowned in water) तीनों महिलाएं एक ही परिवार की हैं. पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है.

जल्द हो सकता है शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 पद खाली, मौजूदा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे सीएम

प्रदेश सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है. सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेजी से चल रही है. कैबिनेट में 4 पद खाली हैं.

Sulli के बाद Bulli Bai, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट

पहले Sulli deal और अब Bulli Bai ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है. इसे लेकर विवाद गहरा गया है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इसकी शिकायत एक महिला पत्रकार ने की थी. इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट किए गए हैं. क्या है पूरा मामला, पढ़ें पूरी खबर.

अस्पताल पहुंचा 'Tiger' : मालकिन हॉस्पिटल में थी एडमिट, बेचैन हो गया पालतू कुत्ता, मिलने पहुंच गया अस्पताल

छतरपुर के अस्पताल में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला. आज एक पालतू कुत्ता अस्पताल में भर्ती अपनी मालकिन से मिलने पहुंच गया.(tiger reached hospital meet owner chhatarpur )

पन्ना टाइगर रिजर्व हाउसफुल, 5 जनवरी तक कोई टिकट नहीं, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

कोरोना काल में पन्ना टाइगर रिजर्व पर पर्यटकों की नए साल को लेकर भीड़ देखने को मिली. जंगल के राजा को देखने के लिए लोग देश के कोने-कोने से पहुंच रहे हैं.