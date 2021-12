शिवराज सरकार ने दी निगम मंडल में नियुक्ति को हरी झंडी, सिंधिया समर्थकों का दिखा दबदबा

एमपी कॉरपोरेशन बोर्ड (MP Corporation Board) में नियुक्तियां की गई हैं. जिसमें विनोद गोटिया को पयर्टन निगम का जिम्मा सौंपा गया है. वहीं इमरती देवी को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

MP में लगेगा लॉकडाउन! कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने दिए लॉकडाउन के संकेत

MP में कोरोना के नए मामलों में उछाल के बाद सरकार ने संकेत दिए हैं कि हालात को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं. इसके लिए नाइट कर्फ्यू के बाद कंप्लीट लॉकडाउन पर भी सरकार विचार कर सकती है. लॉकडाउन से बचने के लिए सरकार अपील कर रही है कि आम लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें. जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. साथ ही सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा.

यूपी में मरी हुई कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रही प्रियंका गांधी- नरेंद्र सिंह तोमर

ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव और यूपी चुनाव को लेकर बयान दिया है. (Narender Singh Tomar statement) मंत्री तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर मोर्चे पर तैनात कर दिए गए हैं. जिन लोगों को चुनाव के नजदीक यूपी में जाना है उन लोगों की भी योजना बन चुकी है. मंत्री तोमर ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए भी कहा है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश से नेताओं को इसलिए उत्तर प्रदेश बुला रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है. इसलिए मरी हुई कांग्रेस में जान फूंकने की वह कोशिश कर रही हैं.

MP में नए साल का आगाज 100 करोड़ रुपये की चपत के साथ! जानिए सरकार ने ऐसा क्या किया?

MP में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है. इस फैसले से क्रिसमस और नए साल के जश्न पर तो असर पड़ेगा ही साथ ही होटल और रेस्तरां उद्योग को करोड़ो रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा.

सेना में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, 10वीं पास आरोपी ने ऐंठे डेढ़ लाख रुपए, सायबर सेल ने 2 को किया गिरफ्तार

दो आरोपियों ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से धोखाधड़ी की. (Fraud in Name of Army Job) भोपाल सायबर सेल की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी में शामिल मुख्य आरोपी 10वीं पास है. पुलिस दोनों से पुछताछ कर रही है.

MP Panchayat Election: कानूनी पेंच में फंसे चुनाव, सरकार ने भी दिए टालने के संकेत, जानें SC ने क्या कहा

MP Panchayat Election: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं. एक ओर जहां सरकार की ओर इसके संकेत मिल रहे हैं. वही दूसरी ओर चुनाव की प्रक्रिया कानूनी पेंच में फंस कर रह गई है. एमपी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.

मुरैना के सरकारी स्कूल में सांप अंदर और बच्चे बाहर, जानें क्या है पूरा मामला

मुरैना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल को सांपो ने अपना घर बना लिया है. जर्जर भवन मरम्मत नहीं होने के चलते कभी भी गिर सकता है. सांप के डर के मारे बच्चे इमारत के भीतर दाखिल होने से भी डरते हैं और बाहर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. देखिए ये खास रिपोर्ट.

SEZ in Chhindwara: 2007 में ली गई जमीन, 13 सालों में ना लगी फैक्ट्री-ना मिली नौकरी,अब दाने-दाने को मोहताज किसान

छिंदवाड़ा के सौंसर के विकास के लिए 2007 इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ in Chhindwara) घोषित किया गया. 8 गांवों के किसानों से 8000 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित की गई. किसानों को लगा की उनके भी दिन बदलेंगे, लेकिन 13 सालों में इलाके में ना कोई उद्योग-धंधा शुरू हुआ, ना ही किसानों को रोजगार ही मिला, अब अन्नदाता खुद ही दाने-दाने को मोहताज है.

Jabalpur Wine Cake! सीएम से सितार तक हैं इसके दीवाने, क्रिसमस का जश्न कर देता है दोगुना

पूरे देश में क्रिसमस की धूम है, गिरिजाघर रंग-बिरंगी रोशनी से सराबोर हैं. जबलपुर में क्रिसमस पर बनने वाला खास केक (Jabalpur Wine Cake for christmas) का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. विक्टर बेकरी ऑटोमैटिक ओवन नहीं बल्कि परंपरागत तरीके से केक तैयार करता है, जिसके स्वाद के दीवाने सीएम से लेकर सितारे तक हैं.

Tourism Spot in Bundelkhand of MP: पर्यटन के लिए क्यों करें एमपी के बुंदेलखंड का रुख, यहां पढ़िए जवाब

अगर आप को धर्म,कला,संस्कृति, खनिज और वन संपदा को नज़दीक से निहारना है, तो पधारें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड. (Tourism Spot in Bundelkhand of MP)