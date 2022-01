दिग्गी राजा का विवादास्पद बयान, कहा- हिंदू धर्म को दीमक की तरह खा रही आरएसएस

इंदौर में सोमवार को राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला. यहां उन्होंने आरएसएस की तुलना दीमक से की. (digvijay singh statement on rss in indore)

77 के हो चुके कमलनाथ बोले- मुझे अब सीएम नहीं बनना, चाहता हूं सुरक्षित हाथों में रहे प्रदेश

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनना, लेकिन प्रदेश व्यवस्थित हाथों में जाना चाहिए. (kamalnath press conference in bhopal)

शहर-शहर ईटीवी भारत ने किया कोरोना का रियलिटी चेक, जानिए कितना तैयार है एमपी

एमपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी है, इसलिए वैक्सीनेशन (MP children vaccination) अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर क्या विशेष व्यवस्था की गई है, इसका रियलिटी चेक (MP corona reality check) किया ईटीवी भारत ने.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव (Rajnath Singh tests COVID positive) आई है. हालांकि, उनमें हल्के लक्षण थे. राजनाथ सिंह ने उनके संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है.

MP Corona Update: 24 घंटे में मिले 2317 नए कोरोना मरीज, इंदौर-भोपाल में बेकाबू संक्रमण की रफ्तार

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना संक्रमण (MP Corona Update) का बड़ा हॉटस्पॉट बनती जा रही है, पिछले 24 घंटे में इंदौर में 654 नए मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 489 मरीज मिले हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2317 नए मरीजों के मिलने (2317 New corona Patients Reported in 24 Hours) की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण दर 3.4 फीसदी हो गया है.

अभिनंदन जैसी मूंछ रखने वाले SAF जवान राकेश राणा के निलंबन पर गृह मंत्रालय ने DGP से मांगी रिपोर्ट

अभिनंदन वर्थमान जैसी मूंछें रखने वाले एसएएफ जवान राकेश राणा के निलंबन पर (SAF jawan rakesh rana mustache style of abhinandan Varthaman) गृह मंत्रालय ने डीजीपी से रिपोर्ट (Home Ministry sought report from DGP in suspension of SAF jawan) तलब की है.

MP starts booster dose vaccination: आज से लगना शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज, पढ़िए पूरी गाइडलाइन

देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी बूस्टर डोज देने का अभियान शुरू हो गया है. बूस्टर डोज के लिए कौन-कौन पात्र हैं और इसे कैसे लगवाना हैं पढ़िए यहां... (MP starts booster dose vaccination)

शोकोत्सव का उत्सव! कोरोना संक्रमण से बेफिक्र शिवराज सरकार सभी पंचायतों में मनाएगी आनंद उत्सव

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कहर से बेपरवाह सरकार पंचायतों में आनंद उत्सव (Anand Utsav in all panchayats of MP) मनाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए 11 करोड़ 35 लाख रुपए का फंड भी जारी कर दिया है. ये उत्सव कहीं शोकोत्सव में न बदल जाए.

कोरोना का दर्द! मां-पिता-भाई को खोने वाले आराध्य सक्सेना की आपबीती

पहले मां का आंचल छूटा, फिर भाई का सहारा छूटा और फिर पिता का साया हटा. अब बिल्कुल अकेला हूं. कोरोना काल में अपनों को खोने वाले आराध्य सक्सेना (Aaradhy Saxena who lost her parents and brother) की आपबीती.

मंत्री के दावे में कितना दम? 72 घंटे में बर्बाद फसलों का होगा सर्वे, 2020 में हुए नकुसान की बाकी है भरपाई

मध्यप्रदेश में भारी बारिश और ओले गिरने से बर्बाद हुई फसलों का (ruined crops in heavy rain and hail in MP) 72 घंटे के अदंर सर्वे कराने का दावा कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया है, जबकि किसानों को 2020 में हुए नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हो पाई है.