पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, यूपी में 10 फरवरी से सात चरण में मतदान, 10 मार्च को नतीजे

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) की तारीखों की घोषणा कर दी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दिल्ली के विज्ञान विभन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीखों की घोषणा की. कोरोना नियमों के तहत चुनाव कराए जाएंगे. चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

बाबा महाकाल की शरण में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरती के बाद शिव भक्ति में हुए लीन

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (kerala governor visit mahakal temple) शनिवार को उज्जैन पहुंचे. जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की.

जावेद हबीब मामलाः बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, कहा- जो तुम पर थूके, तुम उस पर थूको

जावेद हबीब द्वारा बालों पर थूकने के मामले को लेकर शनिवार को भोपाल में भी विरोध किया गया. भाजपा विधायक ने कहा कि जो तुम पर थूके तो तुम उन पर थूको और थूकने वालों का बहिष्कार करो.

दिल्ली से ज्यादा जहरीला है भोपाल! यकीन ना हो तो यहां की हवा में क्या मिला है पहले जान लिजिए

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा में जहर घुल गया है (Bhopal Air Pollution). यहां का AQI लेवल प्रदूषण 413 अंक को पार कर चुका है. प्रदूषण के मामले में भोपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ चुका है और अब सबसे जहरीली हवा वाला शहर बन गया है. जानिए कैसे.

भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव प्रक्रिया जारी

राजधानी भोपाल में आज चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो रहा है (Bhopal chamber of commerce election). सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी. वोटिंग के लिए 30 बूथ बनाए गए हैं. सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है. 1 हजार 962 व्यापारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

एमपी में जावेद हबीब का विरोधः इंदौर में करणी सेना की दो टूक-नहीं चलने देंगे आउटलेट, देवास में सेन समाज ने सौंपा ज्ञापन

हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब के वायरल वीडियो ((Javed Habib viral video)) के बाद पूरे मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी है. इसी दौरान इंदौर में करणी सेना ने जमकर हंगामा किया, और जावेद हबीब के आउटलेट में तोड़फोड़ की कोशिश भी हुई. वहीं देवास में सेन समाज ने ज्ञापन सौंपा है (protest against Javed Habib across MP).

युवाओं के लिए मिसाल हैं 81 वर्षीय शांति बाई! रोजाना चलाती हैं 20-22 किमी साइकिल, किसी पर नहीं हैं आश्रित

81 वर्षीय शांति बाई (81 year old shanti bai cycling for work) आजकल के नौजवानों के लिए मिसाल हैं. वह रोजाना 20 से 22 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं और 9 घंटे काम करती हैं.

MP Rain Update: उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, किसानों की फसल को भारी नुकसान

MP Rain Update: मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत 9 जिलों में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है. अभी आगे और बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है. बारिश की वजह से 10 जनवरी के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है. इधर उज्जैन और नीमच में ओले गिरे, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है.

छिंदवाड़ा बना डिजिटल दान कैंपेन शुरू करने वाला देश का पहला शहर, जानिए क्या है कैंपेन

कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा (Digital donation campaign) डिजिटल दान कैंपेन शुरू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है. कलेक्टर ने मेटा सोशल कंपनी के फाउंडर इफ्तेखार पठान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए.

तीसरी लहर की दस्तक! एमपी में 1577 नए कोरोना संक्रमित, इंदौर में 618-भोपाल में 347 पॉजिटिव

मध्यप्रदेश में 24 घंटे में (1577 new corona patients Reported in MP) 1577 संदिग्धों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 618 इंदौर और 347 भोपाल के मरीज हैं. इंदौर में एक हफ्ते बाद रोजाना 5000 मरीज मिलने (5000 patients will be found daily in Indore) की आशंका जताई जा रही है.