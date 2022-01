MP Cabinet का फैसला. अमरकंटक में लगेगा 660 मेगावाट का पावर प्लांट, फसल उपार्जन योजना को भी मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई. इसमें कृषक फसल उपार्जन योजना लागू करने का प्रस्ताव शामिल है. साथ ही इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर का इलाज होने को मंजूरी दी गई है. अब तक भोपाल के एम्स को छोड़कर एमपी के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं थी.

पंच, सरपंच और जिला प्रधानों के खातों पर लगी रोक हटी, सरकार ने बहाल किए जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार

MP में शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए वित्तीय अधिकार वापस दे दिए हैं. बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक अब हटा दी गई है, ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा.

कोरोना हॉटस्पॉट बनता इंदौर! दतिया कलेक्टर-पत्नी मिली पॉजिटिव, ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव भी संक्रमित

तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, पिछले 24 घंटे में इंदौर में 137 नए मरीज मिले हैं. दतिया कलेक्टर और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं.

इंदौर में डेल्टा-ओमीक्रॉन वैरिएंट से दहशत! कोरोना गाइडलाइन पर सख्त एमपी पुलिस, तेजी से पांव पसार रहा संक्रमण

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सख्ती से कोरोना गाइडलाइन (MP Police Strict to Corona Guidelines) का अक्षरशः पालन कराएं, इंदौर में ओमीक्रॉन और डेल्टा वैरिएंट का खतरा (Omicron and Delta variant increasing in Indore) बढ़ने के साथ ही पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इसलिए ये सख्ती जरूरी है.

बाबा महाकाल को दिल खोलकर भक्तों ने किया दान! 6 दिनों में डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक हुई कमाई

पिछले साल के आखिरी 4 दिन और इस साल के शुरुआती 2 दिनों में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में विभिन्न स्रोतों से कुल 6 दिनों की 1,64,28886 करोड़ रुपए (devotees donated rs 1 crore 64 lakh in 6 days to baba mahakaleshwar) की आमदनी हुई है, इसके पहले 110 दिनों में 23 करोड़ 3 लाख 54 हजार 538 रुपए की कमाई हुई थी.

दर्दनाक आखिरी सफर: मां-बेटा चलती ट्रेन से नदी में गिरे, दोनों की मौत

नागपुर से रीवा जा रहे मां-बेटे की हादसे में मौत हो गई. रात करीब 12.30 बजे दोनों चलती ट्रेन से नीचे गिर गए. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.(mother and son fell into river from running train)

मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अधिकारी क्यों! डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

मेडिकल कॉलेजों में प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति के विरोध में टीचर डॉक्टर एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया. फैसला नहीं बदलने पर डॉक्टर्स ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.(doctors black band protest bhopal)

मास्क लगाने की बात पर भड़के तहसीलदार साहब! डॉक्टर को दे डाली धमकी

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर महिला डॉक्टर का तहसीलदार से विवाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. दरअसल, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच (Covid test at gwalior railway station) को लेकर डॉक्टरों की टीम लगाई गई है. इस दौरान रेलवे स्टेशन की गेट पर ज्योति नाम की महिला डॉक्टर आने जाने वालों की जांच कर रही थी, तभी बिना मास्क लगाए तहसीलदार अपने ड्राइवर के साथ एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे थे. जिसपर डॉ. ज्योति ने उन्हें रोका और मास्क ना पहनने को लेकर पूछताछ की. आरोप है कि इस बात पर तहसीलदार साहब भड़क गए.

शिवपुरी पुलिस का अमानवीय चेहरा! युवक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल

शिवपुरी पुलिस का एक वीडियो वायरल (Shivpuri Police Video Viral) हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक युवक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर उसकी पिटाई कर रहा है. इतना ही नहीं पिटाई से मन नहीं भरा तो उसके ऊपर ठंडा पानी भी डाला दिया और बाद में उसे घसीटते हुए ले गए. यह पूरा मामला फिजिकल थाना क्षेत्र का है, जहां इस ठंड में पुलिसकर्मी द्वारा एक युवक को सड़क पर बिना कपड़े की पीठ पर डंडों से पीटा गया. वही पुलिस के आला अधिकारी अपने जूनियर को बचाते नज़र आये और उन्होंने कहा कि उसकी मारपीट नहीं की गई है उसको केवल भगाया गया है (Shivpuri Police controversy).

थाने में पुलिसकर्मियों का डांस! दारोगा जी चोरी हो गई और नागिन डांस पर मस्ती में झूमे

जबलपुर पुलिस का अमला भी नव वर्ष की मस्ती से अछूता नहीं है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नए वर्ष के स्वागत में पुलिसवालों ने थाने में जमकर डांस (policemen dancing in Shahpura police station) किया. डांस का वीडियो वायरल रहा है.