Live Update: बजट सत्र: विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, जीतू पटवारी द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं: कमलनाथ

विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, जीतू पटवारी द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं: कमलनाथ. संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी द्वारा ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किए जाने पर सदन में आपत्ति जताई.

MP Budget Session 2022: राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ बजट सत्र का आगाज, पढ़िए मुख्य बातें

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हो गई. अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने शिवराज सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाईं. विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा और 9 मार्च को बजट पेश किया जायेगा. (MP Assembly Budget Session 2022)

रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध : सीजफायर का ऐलान- पीएम मोदी की पुतिन, जेलेंस्की से वार्ता

यूक्रेन में खून और आंसुओं की नदियां बह रही है. दूसरी तरफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अनुरोध पर मानवीय गलियारों को खोलने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन में सीजफायर का ऐलान किया है. (ukraine russia war). रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि यदि यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने उनके क्षेत्र से हमले किये, तो मास्को इसे उस देश का युद्ध में शामिल होना मानेगा. वहीं, सूत्रों के अनुसार युद्ध से संबंधित मुद्दों पर पीएम मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत करेंगे. वहीं, जानकारी के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता हो सकती है.

8 मार्च को उज्जैन आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जानिये बाबा महाकाल से क्या मांगेंगे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 मार्च को उज्जैन पहुंचेंगे. बाबा महाकाल के दर्शन कर चुनावी राज्यों में पार्टी की जीत की दुआ मांगेंगे. इस दौरान वह पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात भी करेंगे. (JP Nadda Ujjain visit)

MP का अनूठे चौराहों वाला शहर! यहां टायर से बना 1 टन का हाथी, बॉटल वाली डॉलफिन, मटकों वाला ईगल लोगों को चौका रहा है

दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सबसे अलग होते हैं. वह कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. कुछ ऐसा ही अनोखा काम किया है बैतूल की ब्रांड एम्बेसडर नेहा गर्ग ने. उन्होंने पुराने टायरों से एक टन का हाथी बनाया है. यह शहर के प्रमुख चौराहे पर रखी गई है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.(swachh survekshan 2022) (betul brand ambassador Neha Garg)

"भेल" में मंहगाई का तड़का, सात गुना मंहगी हुई कैंटीन में भोजन की थाली

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. कम्पनी ने अपने ही कर्मचारियों के भोजन में महंगाई का तड़का लगा दिया है. कंपनी के कर्मचारियों को जो भोजन की थाली पहले 3 रुपये में मिला करती थी, वही थाली अब 22 रुपये में मिलेगी.

पुराने अपराधियों को लेकर MP पुलिस का बड़ा प्लान, जानिए कैसे इनके जरिए क्राइम होगा कंट्रोल

राजधानी भोपाल में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने नया तरीका निकाला है. भोपाल पुलिस ने 10 साल के दौरान पकड़े गए बदमाशों की सूची तैयार की है. इन पर सख्त निगरानी करने की रणनीति बनाई गई है. राजधानी के 38 पुलिस थानों में बदमाशों की पेशी हुई. पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुराने अपराधियों को विश्वास में लेना है और इससे नए अपराधी नहीं पनप सकेंगे..(Bhopal police new innovation) (Parade of old criminals)

Viral Video : बकरी चोर समझकर ग्रामीणों ने युवक को पीटा, कार में की तोड़फोड़

उज्जैन के तराना तहसील के ग्राम देवीखेडा में गांव वालों ने एक कार चालक को बकरी चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी और कार में भी तोड़फोड़ की. वह खुद को बेकसूर बताता रहा लेकिन गांव वाले उसे बेल्ट से बेरहमी से पीटते रहे. उन्होंने उसकी कार की तलाशी भी ली लेकिन वहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ.

एक ना हो सके तो प्रेमी जोड़े ने उठाया खौफनाक कदम, जानें क्या है मामला...

मध्य प्रदेश के सागर में प्रेमी जोड़े ने जंगल में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. युवक और युवती का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिजन शादी के खिलाफ थे. इस कारण दोनों ने आत्महत्या का कदम उठाया.

उज्जैन में बाबा महाकाल का राजा के रूप में चंदन के उप्टन से हुआ श्रृंगार, करिए दर्शन

आज सोमवार को बाबा महाकाल का चंदन के उप्टन और भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया. इसके बाद भगवान महाकाल के मस्तक पर ॐ लगाया गया और रुद्राक्ष का हार पहनाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)