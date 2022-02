MP corona Update:सोमवार से पूरी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, अब सिर्फ जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

मध्य प्रदेश में कल यानी 14 फरवरी 2022 से पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल और कॉलेज खुलेंगे. राज्य सरकार ने ये फैसला कोरोना के गिरते संक्रमण को देखते हुए लिया है.(MP corona Update)

कटनी टनल हादसा: 7 वें मजदूर को निकाला गया, 3 मजदूर टनल में फंसे, 2 से संपर्क की कोशिश, 18 घंटे से जारी रेस्क्यू

कटनी के स्‍लीमनाबाद में निर्माणाधीन अंडर ग्राउंड नहर की टनल के धसकने से बड़ा हादसा हो गया. टनल की मिट्टी में 9 मजदूर दब गए, जिसमें 7 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. चार लोगों की तलाश अभी जारी है. (Katni tunnel Accident)

महबूबा मुफ्ती के हिजाब वाले बयान पर मंत्री तोमर का पलटवार, सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है भाजपा

हिजाब को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आरोप पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास में यकीन रखने वाली पार्टी है. उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया है. (Narendra Singh Tomar statement on Mehbooba Mufti)

विध्य एवं महाकौशल क्षेत्र को मिली नई ट्रेनों की सौगात, जबलपुर-नेनपुर पैसेंजर की हुई बहाली

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विंध्य और महाकौशल क्षेत्र लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेनों का वर्चुअल शुभारंभ किया. इन नई ट्रेन सेवाओं के आरंभ होने से सतना, मैहर, कटनी, मुढवारा, दमोह, सागर, बीना, विदिशा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा. वहीं, जबलपुर-नेनपुर पैसेंजर ट्रेन की बहाली से कुल 19 स्टेशनों की जनता को ट्रेन की सुविधा मिलेगी. (New trains for Vindhya and Mahakaushal region)

इंदौर के स्थापना दिवस को लेकर गहराए मतभेद, सत्यनारायण सत्तन बोले-चंद लोगों को ही सब करना है तो हमारा वक्त क्यों खराब किया

इंदौर का स्थापना दिवस तय करने के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका. भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के चुने हुए चंद लोगों को ही सब तय करना है तो फिर हमे बुलाकर समय क्यों व्यर्थ किया.

भोपाल प्यारे मियां केस: नाबालिग पीड़िता की सोनोग्राफी और गर्भ परीक्षण पर दो डॉक्टरों को नोटिस, HC ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

भोपाल के चर्चित प्यारे मियां के केस (bhopal pyare miyan rape case) में इंदौर के दो डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है. डॉक्टरों ने 14 वर्षीय पीड़िता की उसके परिजनों की गैरमौजूदगी में गर्भ परीक्षण और सोनोग्राफी की थी. (High Court issues notice to doctors)

उज्जैन सांसद के नाम से कर रहा था ठगी, उज्जैन पुलिस ने एक साल बाद महाराष्ट्र से पकड़ा जालसाज

उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के नाम से ठगी करने वाले एक युवक को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार​ किया है. आरोपी खुद को सांसद बताते हुए बैंक अधिकारियों व अन्य जगह फोन करता था और पैसे डलवाने के लिए एकाउंट नंबर भी लोगों को दिया था.

Valentines Day Special: रानी रूपमती और बाज बहादुर की अधूरी कहानी! शहंशाह अकबर को भी हुआ था पछतावा

मध्य प्रदेश का मांडू शहर पर्यटन के लिहाज से जितना खूबसूरत है, उतनी रोचक यहां की एक प्रेम कहानी भी है. जिसे लोग राजा बाजबहादुर और रानी रुपमती की कहानी के नाम से जानते हैं. प्यार के खातिर दोनों ने अपनी जान देकर अपने इश्क की एक मुक्कमल दास्तां लिखी.

सेहत के साथ सौन्दर्य को बनाए रखने में भी जरूरी हैं विटामिन

शरीर के सही विकास तथा उसके स्वस्थ और सक्रिय बने रहने में सभी प्रकार के विटामिन की खास उपयोगिता होती हैं. विशेषतौर पर महिलाओं में जब उम्र के विभिन्न चरणों में अलग-अलग प्रकार के बदलाव व समस्याएं देखने में आती हैं तो उनके निपटारण में अलग अलग प्रकार के विटामिन विशेष भूमिका निभाते हैं.

वैलेंटाइन डे पर सावधान! हो सकता दंड पूजन, बैंड-बाजा और बारात लेकर चलेगी शिवसेना, प्रेमी जोड़ों की कराएगी शादी

प्रेमी जोड़ों के लिए प्रेम के त्यौहार वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन सागर में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी जोड़ों को संभल कर (shivsena protest against valentines day)रहना होगा. इस बार वैलेंटाइन डे के मौके पर उन्हें शिवसेना के दंड पूजन का सामना करना पड़ सकता है.