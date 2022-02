मां के लिए बच्चे की जान से बढ़कर हुए कपड़े? बच्चे को 10वीं मंजिल से नीचे लटकाया, फिर क्या हुआ देखिए इस वीडियो में...

भोपाल/हरियाणा। 10वीं मंजिल से कपड़े में बांधकर बच्चे को लटकाने वाली मां का एक हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला महज चंद रुपये के कपड़ों के लिए अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा देती है. दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखकर वहां रहने वाले लोग अब उसे सोसायटी से निकालने की मांग कर रहे हैं. दरअसल यह वीडियो ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-82 की फ्लोरिडा सोसाइटी का है.

बड़वानी के सेंधवा रेंज में डायनासोर के अंडे (Dinosaurs Egg found in MP) मिलने की पुष्टि हुई है. यह अंडे एक करोड़ साल पुराने बताये जा रहे हैं. इसका वजन 25 से 40 किलो तक है. वन विभाग ने उस क्षेत्र को संरक्षित करने के आदेश दिए हैं. (Dinosaurs Egg found in MP)

कटनी में पुलिस ने तीन स्पा सेंटर में छापेमारी कर जिस्मफरोशी के (police raid on three spa centers in katni) धंधे का भंड़ाफोड़ किया है. पुलिसकर्मी को ग्राहक बना कर स्पा सेंटर में भेजा था. जहां से 22 युवक-युवतियां को पकड़ा गया है. इन स्पा सेंटर में लड़कियां ग्राहकों को मसाज के बहाने बुलाती थीं और फिर होता था जिस्मफरोशी का गंदा खेल.

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. युवती को ट्रेन में जगह नहीं मिली थी, जिसके बाद वेंडर उसे पैंट्रीकार में ले गए. जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने शक के आधार पर 15 लोगों को हिरासत में लिया है.(rape in sampark kranti express)

सागर-बीना मार्ग पर जरूआखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज की (bridge collapse in sagar) मिट्टी धंसने से रेलवे के दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग मलबे में दब गए. हादसे की सूचना पर डीआरएम संजय विश्वास सहित अन्य रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेलवे के अधिकारी रेलवे ट्रैक के नीचे पुल बनाने का काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नर्मदापुरम। नरसिंहपुर के सांसद उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा में देश में बढ़ रही जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की है. साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोकसभा अध्यक्ष के सामने दो बच्चों का कानून लागू करने का आग्रह भी किया. उन्होंने कहा की संसद के अंदर कई बार इसको लेकर आवाज उठा चुके हैं. सरकार देश में सारे संसाधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण दबाव बढ़ जाता है.

एमपी में संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए शिवराज सरकार ने प्रदेश में लगाए सारे बैन हटा लिए हैं. फिलहाल राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले की भांति जारी रहेगा. (Restrictions on Corona removed in MP)

मध्य प्रदेश के 40 लाख किसानों के खाते में शनिवार को प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) फसल बीमा योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे. राशि को खाते में डालने का मुख्य कार्यक्रम बैतूल में आयोजित होगा.

जबलपुर हाईकोर्ट में भौतिक सुनवाई (physical hearing in high court) का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यपीठ सहित इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में सोमवार यानि 14 फरवरी से भौतिक सुनवाई शुरू की जाएगी. इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिये गये हैं. हाईकोर्ट द्वारा जारी एसओपी के अनुसार 65 साल से अधिक अधिवक्ता व पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के लिए अनुमत्ति लेना आवश्यक है.

ग्रामीणों के द्वारा सरकारी स्कूल के चपरासी को कबाड़ा कारोबारी की दुकान पर किताबों को बेचते हुए पकड़ा गया है. जिसे जिला शिक्षा अधिकारी एसएस सोलंकी ने निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही आरोपी चपरासी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करवा दी गई है. मामला बीरपुर तहसील मुख्यालय के बाजार का है. जहां शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ चपरासी ड्यूटी के समय, शासन की ओर से छात्रों के लिए भेजी गईं किताबों को कबाड़ा कारोबारी की दुकान पर रद्दी के भाव बेचने के लिए पहुंचा था.