SC/ST Reservation in Promotion: आरक्षण पर 'सुप्रीम' फैसले का भाजपा ने किया स्वागत, नरोत्तम मिश्रा बोले-कर्मचारियों के कैडर के हिसाब से तैयार है डाटा

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण (SC ST reservation in promotion) के पैमाने तय करने में दखलंदाजी से इनकार कर दिया है. इसे लेकर कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि वो डाटा तैयार करें और उसके बाद ही किसी अंतिम फैसले की तरफ बढ़ा जा सकता है. कोर्ट के इस फैसले (SC on Reservation in Promotion) का बीजेपी ने स्वागत किया है तो MP में कांग्रेस सत्ताधारी दल पर निशाना साध रही है.

6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सीएम शिवराज की नाराजगी के बाद हटाए गए मुरैना एसपी

शनिवार को 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसमें मुरैना के पुलिस अधिक्षक भी शामिल हैं, जिन्हें लेकर बीते दिनों सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई थी.

UP के CM योगी को MP में धमकी! रीवा में एक हफ्ते में चौथी बार मिला टाइम बम, पत्र में योगी का जिक्र

रीवा में एक हफ्ते के अंदर चार बार कथित टाइम बम (Four time bombs found in a week on National Highway 30) मिलने से पुलिस भी हैरान है, इस बार मऊगंज में नेशनल हाइवे-30 के नीचे मिले बम का डिजाइन भी अलग है, बम के पास एक पत्र भी मिला है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र है.

सत्ता की गुंडागर्दी! भाजपाइयों से विवाद पर कांग्रेसियों को पुलिस ने पीटा, बड़े नेताओं को किया नजरबंद

खुरई में सेल्फी पॉइंट (Selfie Point Controversy) पर तोड़फोड़ का मामल तूल पकड़ता जा रहा है. भाजपाइयों से विवाद के बाद पुलिस कांग्रेसियों पर लाठियां भांजी, एफआईआर दर्ज की और कलेक्टर एसपी से मिलने जा रहे नेताओं को सागर जिले की सीमा पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया.

एमपी में 30 जनवरी तक सर्दी का सितम! तीव्र से अति तीव्र शीतलहर की संभावना, अलर्ट जारी

मध्यप्रदेश में फिलहाल सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलने (Severe cold will continue in MP till January 30) वाली है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

ग्वालियर-चंबल अंचल को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया हाई जैक! पार्टी से कन्नी काटने लगे हैं पुराने भाजपाई

ग्वालियर-चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ती सक्रियता से बीजेपी (BJP upset due to Jyotiraditya Scindia being active) परेशान है क्योंकि ऐसा लगता है कि सिंधिया ने दोनों जोन को पूरी तरह हाई जैक कर लिया है.

MP Corona Update: कमजोर पड़ा कोरोना या बीमार पड़ा सिस्टम, जानें क्यों कम हो रही है टेस्टिंग

सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (bundelkhand medical college) द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने मिल को रही है. (MP Corona Update) मेडिकल कॉलेज के करीब 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. टेस्टिंग में काम आने वाले रिएजेंट भी गायब है. सवाल यह है कि क्या सच में कोरोना का संक्रमण कमजोर पड़ गया है या यह बीमार पड़े सिस्टम की वजह से हो रहा है.

एमपी का इकलौता मंदिर, जहां निमंत्रण देने के बाद ही शुरू होती हैं शादी की रस्में

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को अच्छे भाग्य का देवता माना जाता है, यही वजह है कि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है. वैसे तो भगवान गणेश के कई मंदिर हैं, लेकिन इंदौर का खजराना गणेश मंदिर श्रद्धालुओं में अधिक लोकप्रिय है, यही वजह है कि लोग (Wedding Invitation to Khajrana Ganesh) शादी का निमंत्रण सबसे पहले भगवान श्री खजराना गणेश को देते हैं.

भय्यूजी महाराज पार्ट-2: पलक की नजदीकियों ने तबाह किया महाराज का जीवन, जानें आयुषी से शादी के बाद कैसे बदली कहानी

भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में शुक्रवार को इंदौर जिला कोर्ट ने सेवादार आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुना दी. इनमें भय्यूजी महाराज के करीब रहीं पलक भी शामिल हैं. आइए पार्ट-2 में जानते हैं पलक कैसे भय्यूजी महाराज की करीब आई और उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनाया.

एक फरवरी से बदलने वाले हैं कई नियम, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा फर्क

एक फरवरी से कई नियम बदलने वाले हैं. इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. (budget on health 2022)