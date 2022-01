Lata Corona : भारत रत्न लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित, आईसीयू में भर्ती

पार्श्व गायिका लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित (Lata Mangeshkar corona positive) हो गई हैं. लता को आईसीयू में भर्ती (Lata Mangeshkar in icu) कराया गया है.

दीमक हैं दिग्विजय सिंह! मीडिया की वजह से जिंदा है कांग्रेस, 12 जनवरी को 5.26 लाख बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार: गृह मंत्री

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को साफ किया, इसके अलावा दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ के बयानों का जवाब भी दिया. साथ ही स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 5.26 लाख बेरोजगारों (Employment fair on birth anniversary of Swami Vivekananda in MP) को रोजगार दिलाने की भी बात कही.

MP Corona Update: तीसरी लहर में 10वीं मौत, इंदौर में 948 संक्रमित, भोपाल में 562 कोरोना मरीज मिले

मध्यप्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है. तीसरी लहर में अब तक 10 मरीजों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने किया है. वहीं इंदौर के बाद भोपाल में भी ओमीक्रॉन की दस्तक सुनाई देने लगी है. इंदौर में पिछले 24 घंटे में 948 मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 562 मरीजों की पुष्टि हुई है.

Jawed Habib spiting case: अब इंदौर में जावेद हबीब का विरोध, सैलून का नाम बदल लौटाई फ्रेंचाइजी

हेयर ड्रेसर जावेद हबीब का इंदौर में भी विरोध शुरू हो गया है. यहां के हेयर सैलून मलिकों ने जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी को सरेंडर करते हुए अपने सैलून का नाम बदल दिया है.(Jawed Habib spiting case)

गोवंश से घेराव! किसानों ने प्रशासन को सिखाया सबक, सैकड़ों गोवंश को नगर परिषद के CMO कार्यालय में किया बंद

आवारा पशुओं से परेशान किसानों (Bhind Farmers troubled by stray cattle) ने प्रशासन को सबक सिखाने के लिए सैकड़ों आवारा पशुओं को हांककर (farmers clossed 500 cows in CMO office of city council) नगर परिषद की बाउंड्री के भीतर बंद कर दिया.

चलती ट्रेन में युवक पर युवती ने किया एसिड अटैक! जान बचाने में झुलसा यात्री

विंध्याचल एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक युवक पर युवती ने एसिड से हमला कर (Acid attack in Vindhyachal Express train) दिया. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अवैध खनन-परिवहन पर सिर्फ खनिज विभाग ही करेगा कार्रवाई, भू-राजस्व संहिता संसोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सिर्फ खनिज विभाग ही कार्रवाई करेगा. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता संसोधन विधेयक 2021 को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है.

एमपी मदरसा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू, 25 मार्च 2022 अंतिम तिथि

एमपी मदरसा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25 मार्च 2022 और इसमें संशोधन 30 मार्च 2022 तक कर सकते हैं.

CBI टीम ने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के घूसखोर कार्यालय अधीक्षक को दबोचा, अपने ही मृत उच्च अधिकारी के परिजनों से किश्तों में ले रहा था रिश्वत

वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा के कार्यालय अधीक्षक (भविष्य निधि) मुरलीधर धनानी जिस अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत था, उसी की मौत के बाद उसके परिजनों से भविष्य निधि का पैसा पास करने के लिए किश्तों में रिश्वत ले रहा था. जिसे सीबीआई की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा है. घूसखोर कार्यालय अधीक्षक भविष्य निधि मुरलीधर का तीन माह का कार्यकाल और बचा है.

Burning Bore of Morena: पानी की जगह आग उगल रहा है सरकारी बोर, देखिए वीडियो

मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से चौंकाने वाली खबर आ रही है. यहां की सबलगढ़ तहसील के बकसपुर गांव में सरकारी बोर से पानी की जगह आग की लपटें निकल रही हैं. इस खबर को सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं और इस बोर को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है.