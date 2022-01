मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, फेस मास्क न पहनने पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ेगी: नरोत्तम मिश्रा

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन या बाजारों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. (No proposal to impose lockdown in MP)

MP Corona Update: दूसरी लहर के बाद MP में 24 घंटे में 1033 संक्रमित, इंदौर में 512 पॉजिटिव

कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार मध्यप्रदेश में 1033 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि एक दिन में हुई है, वहीं इंदौर में 24 घंटे में 516 मरीज मिले हैं. इससे पहले 27 मई 2021 को इंदौर में 527 मरीज मिले थे.

दमोह में बीजेपी-कांग्रेस नेता के ठिकानों पर आयकर विभाग के 200 अधिकारियों ने मारा छापा, पुलिस बेखबर

अल सुबह जब 50 से अधिक गाड़ियों में सवार होकर 200 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी दमोह पहुंचे तो थोड़ी ही देर में अफरातफरी का माहौल बन गया. पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. कांग्रेस नेता शंकर राय शहर के बड़े कारोबारी हैं और उनके भाई कमल राय बीजेपी नेता हैं. राय परिवार के कई ठिकानों पर एकसाथ कार्रवाई (Big raid of Income Tax Department on brother of Congress leader) चल रही है, अंदर से दस्तावेज-नोट जलाने की गंध भी आ रही है.

चुनाव आयोग ने किया एमपी की फोटो वाली मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, जानिए कितने हैं वोटर्स

भारत निर्वाचन आयोग ने एमपी की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को कर दिया है. अब मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 36 लाख 17 हजार 266 मतदाता हैं. (ECI published final photo voter list of MP )

PM security breach: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, कल होगी सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले सुनवाई कल होगी.

ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश: मौसम विभाग ने ओले पड़ने की जताई आशंका, किसानों की बढ़ी चिंता

ग्वालियर चंबल अंचल में बुधवार की शाम से मौसम में अचानक बदलाव हुआ और रात में रिमझिम बारिश हो गई. ये बारिश आज भी जारी है, मौसम विभाग ने ग्वालियर अंचल में ओले पड़ने की आशंका जताई है.(Rain in Gwalior Chambal region)

पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार की नाकामी, देश से मांगे माफी: कृषि मंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक (lapse in security of PM Modi in Punjab) का ठीकरा केंद्र सरकार और बीजेपी पंजाब सरकार के सिर फोड़ रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने इसे कांग्रेस की बदनीयति बताया है.

बैंड-बाजा-बारात पर कोरोना का साया! पाबंदियों के बीच गूंजेगी शहनाई, जुलाई तक शादी के 60 मुहूर्त

मध्य प्रदेश में कोरोना (MP Corona Update) का कहर जारी है. संक्रमण की तेज रफ्तार के कारण सरकार ने नई पाबंदियां लगा दी हैं (MP Corona New Guideline). वहीं शादी के शुभ मुहूर्त भी नजदीक आ चुके हैं. ऐसे में लोगों में डर भी है और असमंजस भी. पाबंदियों के बीच शादियों पर सस्पेंस है.

रेल यात्री ध्यान दें: इंदौर से नई दिल्ली के बीच क्लोन ट्रेन चलाने की तैयारी, गाड़ी में रहेंगे केवल स्लीपर कोच

जनवरी 2022 के आखिरी सप्ताह से रेलवे इंदौर से नई दिल्ली के बीच एक क्लोन ट्रेन चलाने की तैयारी में है. इंदौर से यह ट्रेन स्थायी तौर पर सप्ताह में तीन दिन चलेगी. (Clone train between Indore and New Delhi )

सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इंतजार ना करें, आज गोल्ड-सिल्वर सस्ता है! जानें आज क्या है सर्राफा बाजार का लेटेस्ट रेट

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है. सोने के भाव में मंगलवार के मुकाबले कमी आई है वहीं खरीददारी के लिए ये सबसे मुफीद वक्त है. जानिए क्या है आज के सोने-चांदी के रेट. साथ ही कैसे मिस्ड कॉल के जरिए आप जान सकते हैं ताजा भाव.