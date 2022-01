Shivraj Singh Playing Badminton: खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नये अंदाज़ में दिखे सीएम शिवराज सिंह, देखिए वीडियो

भोपाल में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक नये अंदाज़ में दिखे. मौका था राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित खेल परिसर के लोकार्पण और बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ का. यहां खिलाड़ियों में जोश भरने के लिए शिवराज सिंह ने खुद ही बैडमिंटन रैकेट थाम लिया और बैडमिंटन कोर्ट में उतर गये. देखिए वीडियो... (Shivraj Singh Playing Badminton)

MP Corona Update: इंदौर में मिले आधे से अधिक मरीज, सागर में 3 गुना बढ़ा संक्रमण, मंत्री अफसर सब संक्रमित

मध्यप्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. सबसे अधिक संक्रमित इंदौर में आधे से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं. मंत्री से अफसर तक कोई सुरक्षित नहीं है. सागर में तीन गुना संक्रमण बढ़ा है तो इंदौर में एक मरीज की मौत हुई है.

बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 'सिंधिया' को बताया मुख्यमंत्री! कांग्रेस ने कसा तंज

बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को मुख्य अतिथि (Kailash called Scindia as Chief Minister instead of chief guest) की बजाय मुख्यमंत्री बोल दिया. हालाकि, भूल सुधारते हुए उन्होंने इसे सही ठहराने की भी कोशिश की कि ऐसा ही हो...

सागर में एक दिन में तीन गुना बढ़ा संक्रमण! परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कोरोना पॉजिटिव

बुंदेलखंड मेडिकल स्टाफ के अलावा परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कोरोना पॉजिटिव (Minister Govind Singh tested corona positive) हो गए हैं.

ग्वालियर कोरोना का नया हॉटस्पॉट, 10 पुलिसकर्मी सहित 58 नये कोरोना संक्रमित, एक हफ्ते में 10 गुना बढ़े मरीज

ग्वालियर जिले में कोरोना बेलगाम होता दिख रहा है. यहां 10 पुलिसकर्मी सहित कोरोना के 58 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं. इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है. (Gwalior new hotspot of corona )

गोपाल भार्गव के बयान से बैकफुट पर बीजेपी! लोक निर्माण मंत्री से मिलने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के बयान के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके बंगले पर पहुंचकर (Home Minister met PWD Minister Gopal Bhargava) मुलाकात किए, भार्गव ने कहा था कि मंत्रियों के बार-बार दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है.

बकरों से भरा ट्रक पलटा! बकरे लूटने में व्यस्त रहे लोग, ट्रक के नीचे दबे युवक की मौत

विदिशा के सिरोंज की कांकरखेड़ी घाटी में बकरों से भरा ट्रक पलट गया तो लूटने के लिए पूरा गांव टूट पड़ा. कोई दौड़कर गया तो कोई बाइक से पहुंचा. बकरे लूटने (People busy robbing goats in vidisha) की ऐसी होड़ मची कि ग्रामीणों ने पुलिस की लाठियों की भी परवाह नहीं की. इतना ही नहीं बकरे लूटने की होड़ में इंसानी जिंदगी की भी किसी को परवाह नहीं रही और ट्रक के नीचे दबे युवक की जान चली गई, जबकि वक्त रहते उसे निकाल लिया जाता तो उसकी जिंदगी बच सकती थी. करीब 100 बकरों को भरकर ट्रक शिवपुरी से हैदराबाद जा रहा था. ट्रक रात दो बजे के करीब अनियंत्रित होकर पलट गया, इस हादसे में अमोला के सचिन खटीक की मौत हो गई.

Corona Third Wave सरकार की तैयारियों में आई तेजी लगभग 24 हजार बेड तैयार, ऑक्सीजन प्लांट्स भी चालू

प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी(mp corona update) है. खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यह मान चुके हैं. ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ने से पहले स्वास्थ्य विभाग (third wave arrangements of health department)और चिकित्सा शिक्षा विभाग सभी तैयारियां पूरी करने में जुटे हैं.

दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर रहे नेत्रहीन राकेश : ब्रेल लिपि में तैयार की आयुर्वेदिक नुस्खों वाली किताब, कैलेंडर

सागर के राकेश चौधरी दूसरों के लिए मिसाल हैं. थोड़ी सी मुसीबत में लोग जहां घबरा जाते हैं, वहीं राकेश खुद नेत्रहीन होते हुए दूसरे दृष्टिबाधित की मदद कर रहे हैं. कोरोना काल में उन्होंने ब्रेल लिपि में आयुर्वेदिक नुस्खों वाली किताब तैयार की. साथ ही नए साल का कैलेंडर, रेलवे की समय सारिणी भी नेत्रहीनों के लिए बनाई.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

नये साल के पहले हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.