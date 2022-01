MP में कोरोना के लेकर लग सकती हैं पाबंदियां, आज क्राइसिस कमेटियों को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम क्राइसिस कमेटियों को संबोधित करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के लेकर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं. (Corona restrictions may be imposed in MP)

Sulli के बाद Bulli Bai, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट

पहले Sulli deal और अब Bulli Bai ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है. इसे लेकर विवाद गहरा गया है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इसकी शिकायत एक महिला पत्रकार ने की थी. इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट किए गए हैं. क्या है पूरा मामला, पढ़ें पूरी खबर.

Bhopal Girl Attacked by Street Dogs : राजधानी में कुत्तों का आतंक, 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला

भोपाल के बागसेवनिया की अंजली विहार कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां साल के पहले दिन यानी शनिवार को 5 से 6 आवारा कुत्तों ने एक चार साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोंचने लगे. तभी वहां पहुंचे एक युवक ने उन कुत्तों से बच्ची का जान बचाई.

जल्द हो सकता है शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 पद खाली, मौजूदा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे सीएम

प्रदेश सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है. सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेजी से चल रही है. कैबिनेट में 4 पद खाली हैं.

लंबित मामलों से निबटारे का प्रयास : एमपी हाईकोर्ट 3 जनवरी से काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाएगा

एमपी हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को निबटाने के लिए 3 जनवरी से काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने का फैसला लिया है.

Police complaint against Vicky Kaushal : विक्की कौशल को सारा अली खान को बाइक पर घुमाना पड़ सकता है भारी, पढ़िए क्यों

अभिनेता विक्की कौशल के खिलाफ इंदौर में केस दर्ज हो सकता है. फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्की ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया है, उसमें जो नंबर प्लेट है वह फर्जी है. उस नंबर की गाड़ी के मालिक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. (Police complaint against Vicky Kaushal)

Inflation In Madhya Pradesh: नए साल पर महंगाई का करंट, राहत की उम्मीद नहीं

कोरोना महामारी ने (corona virus cases in MP) दुनिया भर में हाहाकार मचाया है. इससे देश आर्थिक मोर्चे पर काफी नुकसान झेल चुका है. देश के साथ ही MP में थोक महंगाई का आंकड़ा 12 साल के चरम पर पहुंच रहा है. नए साल 2022 की महंगाई से शुरुआत हो रही है. खान-पान की चीजों से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो, स्टील की कीमतें भी नए साल में कम नहीं हो रही हैं. ऑटो सेक्टर भी नए साल में ज्यादातर प्रोडक्ट की कीमतें बढाने जा रहा है.

शिवराज देश के पहले CM जिन्होंने माना MP में आई कोरोना की तीसरी लहर, नीदरलैंड से छिंदवाड़ा आई महिला ओमीक्रोन वेरिएंट से इंफेक्टेड

MP corona Update: एमपी में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. एक ओर शनिवार को जहां 77 नए मामले सामने आए हैं. वहीं छिंदवाड़ा में ओमीक्रोन का पहला केस (Omicron first case in Chhindwara) सामने आया है. यहां बीते दिनों नीदरलैंड से लौटी महिला में ओमीक्रोन वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है.

Blood Crisis in MP: तीसरी लहर से पहले खून की किल्लत से बढ़ी चिंता, प्रशासन कर रहा डोनेशन की अपील

कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच मध्य प्रदेश ब्लड बैंक (blood bank in mp) की किल्लत से जूझ रहा है. राज्य के कई हिस्सों में ब्लड का पर्याप्त स्टोरेज नहीं है. ऐसे में इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात बन सकते हैं.

अस्पताल उठा रहे आयुष्मान कार्ड का लाभ, एक इलाज का डबल चार्ज! मरीजों से वसूल रहे खर्च, कार्ड से भी निकाल रहे पैसा

गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना की शुरूआत की गई थी, लेकिन ये योजना गरीबों से ज्यादा अस्पतालों के मुफ्त इलाज में काम (GG Nursing Home fraud with Ayushman card holders) आ रही है. नीचे से ऊपर तक शिकायत करने के बावजूद पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है.