हे भगवान ये कैसा कलियुग! 'कृष्ण' ने RTI के जरिए मांगी 'रुकमणि' की जानकारी, मना करने पर ठोका मुकदमा

महाभारत में श्रीकृष्ण का रोल निभाने वाले (Nitish Bhardwaj demanded ex wife ias smita information through RTI) नीतीश भारद्वाज ने अपनी पूर्व पत्नी आईएएस स्मिता भारद्वाज की जानकारी सूचना का अधिकार के तहत मांगी थी, नहीं मिलने पर उन्होंने द्वितीय अपील की है.

वीरांगना को सिंधिया की श्रद्धांजलि से कुदरत नाराज! बारिश के जरिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल को किया शुद्ध

वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर शीश झुकाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya Scindia Tribute to Rani Laxmi Bai) ने जिस कलंक को धोने की कोशिश की थी, वो कुदरत को रास नहीं आया और प्रकृति ने बारिश कर समाधि स्थल का शुद्धीकरण (Rain Purified Cenotaph of Rani Laxmi Bai) कर दिया.

कांग्रेस स्थापना दिवस: 15 लाख-भाजपा का अंतरंग संबंध, फर्जी संतों पर हो कार्रवाई- दिग्विजय सिंह

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 15 लाख और भाजपा का अंतरंग संबंध है, गांव से जिला तक घूसखोरी का चेन बना हुआ है, सबका हिस्सा निर्धारित है. पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस (137th Congress Foundation Day) का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया.

Rain in MP: कड़ाके की ठंड में बारिश का सितम, नए साल पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

मंगलवार सुबह से रुक-रुककर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश (Rain in MP) हो रही है. ऐसे में नए साल पर ठंड और बढ़ जाएगी.

धार में पति के साथ घर लौट रही महिला के साथ गैंगरेप का प्रयास, जिंदगी से लड़ रही जंग

धार में बाइक से घर लौट रहे दंपति को बदमाशों ने रुकवाकर लूटपाट की फिर महिला के साथ रेप का प्रयास किया. जब महिला के प्राइवेट पार्ट से रक्त बहने लगा तो आरोपी छोड़कर भाग गए. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

एमपी 2021: लालच देकर ठगों ने किया शिकार! नए साल में साइबर अपराधियों का काल बनेगा ये प्लान

बढ़ती तकनीक के साथ अपराध का दायरा और तौर तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए नए साल में (Cyber Cell Action Plan to prevent crimes) राज्य साइबर सेल ने नया प्लान तैयार किया है, जो साइबर अपराधियों के लिए काल साबित होगा.

डिंडौरीः मृत अवस्था में मिली बाघिन, मौत के कारणों पता करने में जुटा वन विभाग

डिंडौरी में बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचा औऱ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

होशंगाबाद 2021: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा के 10 माह बाद भी नहीं हुआ नर्मदापुरम का 'सवेरा'

खट्टी-मीठी यादों के साथ साल 2021 दुनिया को अलविदा कहने को तैयार है, वहीं 2022 के आगमन की जोर-शोर से तैयारी भी चल रही है. कहीं कुछ बदला तो कहीं बहुत कुछ बदला. पर होशंगाबाद साल 2021 में भी नर्मदापुरम (Hoshangabad name not changed to Narmadapuram) नहीं हो पाया, जबकि 10 माह पहले मुख्यमंत्री ने खुद ही नर्मदा जयंती पर (CM Shivraj Singh announced on Narmada Jayanti 2021) नाम बदलने का आश्वासन दिया था. होशंगाबाद कमिश्नर का ऑफिशियल ट्विटर नर्मदापुरम के नाम से है.

राज 'काज' 2021: कोरोना से जागरूकता पर स्वास्थ्य आग्रह, आदिवासी वोट के लिए गौरव दिवस! सरकारी आयोजनों की देखें झलकी

हर साल अपने साथ कुछ कड़वी-कुछ अच्छी यादें छोड़ जाता है. साल 2021 भी कुछ ऐसा ही था. कोरोना काल के बीच सरकार ने भी कुछ कार्यक्रम सीमित तो कुछ भव्य तरीके से किए. साल 2021 में आयोजित कुछ प्रमुख महोत्सव के बारे में आप भी जानें (year ender 2021).

MP Fuel Price Today: MP में आज पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.