एमपी को मिलेंगी 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीनें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम शिवराज

सीएम शिवराज सोमवार को ओमीक्रोन के मामलों को लेकर केद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (cm shivraj meeting with health minister mansukh mandavia in delhi) से मिले. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन देने का वादा किया है. अब कोरोना के नए सैंपलों को दिल्ली भेजने की आवश्यकता नहीं होगी.

एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 19 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं. ओमीक्रोन संक्रमित मिलने के बाद प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है. सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में ओमिक्रोन के 9 पॉजिटिव मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की.

ग्वालियर। तानसेन समारोह के दौरान मंच पर उस वक्त सन्नाटा छा गया, जब कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को पहली पंक्ति में कुर्सी नहीं मिली, इससे नाराज होकर कांग्रेस विधायक मंच छोड़कर भाग गए. प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक से दूसरी पंक्ति में बैठने की अपील की, लेकिन वह नहीं माने और कार्यक्रम छोड़कर चले गए. इसे देखकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य मंत्री भी हैरान हो गए. वहीं थोड़ी देर बाद पहली पंक्ति में एक और कुर्सी लगाई गई और फिर जाकर सतीश सिकरवार को बुलाया गया. तब जाकर कांग्रेस विधायक की नाराजगी दूर हुई. (Tansen Festival Gwalior )(Congress MLA Walk over for First Row Seat)

शिवराज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जारी किया अध्यादेश वापस ले लिया है. सरकार का कहना है कि हम 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा मुश्किल है. चुनाव निरस्त को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है. राज्यपाल के फैसले के बाद विधि और विधाई कार्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मधुबन गाने पर अल्टीमेटम देने के बाद अब सारेगामा (saregama stand on madhuban song after resisting in mp) ने तीन दिन के अंदर गाने के लिरक्स में बदलाव करने के बात कही है. ऐसे में सारेगामा और सनी लियोनी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.

एमपी की सियासत में सिंधिया का बढ़ता कद और हिस्सेदारी अब नज़र आने लगी है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा में सत्ता की मलाई केवल गद्दारों और मौकापरस्तों को दी जाती है. कांग्रेस का ये आरोप यूं ही नहीं है, पढ़िए पूरी खबर.

साल 2021 बितने को है. ये साल मध्य प्रदेश कई घोटालों का गवाह रहा. कहीं गरीबों के निवाले पर घोटालेबाजों की नजर रही, तो कहीं बैंक धोखाधड़ी. कार्य आवंटन को लेकर एमपी हॉर्टिकल्चर विवादों में घिरा. वहीं एडवांस पेमेंट स्कैम में 800 करोड़ की हेराफेरी हुई.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोमवार को विवेक तन्खा (vd sharma on vivek tankha defame case in bhopal) के मानहानि वाले बयान को लेकर घेरा. उन्होंने कहा कि अगर वह 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते, तो वह भी जनता से लेकर देते.

नया साल 2022 आने को है, इसके लिए खजराना गणेश मंदिर में अभी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है. भीड़ के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है. (Khajrana Ganesh Temple in Indore).

सोने चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है. भोपाल में आज सोने के दाम (Gold Rate Today Bhopal) 48,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं चांदी के दाम भी सामान्य रहे.