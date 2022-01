दिग्गी राजा का विवादास्पद बयान, कहा- हिंदू धर्म को दीमक की तरह खा रही आरएसएस, वीडी शर्मा ने किया पलटवार

इंदौर में सोमवार को राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला. यहां उन्होंने आरएसएस की तुलना दीमक से की. (digvijay singh statement on rss in indore)

अवैध खनन-परिवहन पर सिर्फ खनिज विभाग ही करेगा कार्रवाई, भू-राजस्व संहिता संसोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सिर्फ खनिज विभाग ही कार्रवाई करेगा (Mineral Department will take action against illegal mining transport). मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता संसोधन विधेयक 2021 को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंजूरी (Governor approved Madhya Pradesh Land Revenue Code Amendment Bill 2021) दे दी है.

एमपी मदरसा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू, 25 मार्च 2022 अंतिम तिथि

एमपी मदरसा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25 मार्च 2022 और इसमें संशोधन 30 मार्च 2022 तक कर सकते हैं. (MP Madrasa Board 10th and 12th Examination 2022).

CBI टीम ने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के घूसखोर कार्यालय अधीक्षक को दबोचा, अपने ही मृत उच्च अधिकारी के परिजनों से किश्तों में ले रहा था रिश्वत

वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा के कार्यालय अधीक्षक (भविष्य निधि) मुरलीधर धनानी जिस अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत था, उसी की मौत के बाद उसके परिजनों से भविष्य निधि का पैसा पास करने के लिए किश्तों में रिश्वत ले रहा था. जिसे सीबीआई की टीम ने रंगेहाथ (Cbi raid on Western Coalfields Limited Pathakhera Office) पकड़ा है. घूसखोर कार्यालय अधीक्षक भविष्य निधि मुरलीधर का तीन माह का कार्यकाल और बचा है.

मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज एवं अन्य को भेजा नोटिस

सांसद विवेक तन्खा द्वारा लगाई गई याचिका को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है. मानहानि मामले में विवेक तन्खा ने 10 करोड़ रुपये की राशि मांगी है.

MP Corona Update: भोपाल में ओमीक्रोन की एंट्री से हड़कंप, एमपी में 24 घंटे में 2317 नए केस

MP Corona Update: राजधानी भोपाल में ओमीक्रोन का पहला केस मिलने से हड़कंप है. कुछ दिनों पहले बाहर से आई एक युवती में ओमीक्रोन संक्रमण की पुष्टि हुई है. अधिकारियों का कहना है कि युवती स्वस्थ भी हो चुकी है. वहीं मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 2317 नए मामले (2317 new corona cases in 24 hours) सामने आए हैं.

बुली के बाद सुल्ली बाई एप डेवलपर को पुलिस ने किया अरेस्ट, मास्टरमाइंड कई ID से करता था ऑपरेट, एक्सपर्ट से जानिए क्या है यह गोरखधंधा

सुल्ली बाई एप डेवलपर ओंकारेश्वर ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के लिए ठाकुर को गिरफ्तार करना आसान नहीं था. आइये साइबर एक्सपर्ट से जानते हैं दिल्ली पुलिस ने ओंकारेश्वर को कैसे गिरफ्तार किया और कैसे बनता है एप.

महिला कॉन्सटेबल ने पहले साफ कराई कपड़े में लगी धूल फिर युवक को जड़ा थप्पड़, देखें वायरल वीडियो

रीवा। अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरमौर चौक के पास एक महिला कॉन्स्टेबल द्वारा एक युवक को थप्पड़ (Female constable slapped a man in Rewa) मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video viral on social media) हो रहा है.

शहर-शहर ईटीवी भारत ने किया कोरोना का रियलिटी चेक, जानिए कितना तैयार है एमपी

एमपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी है, इसलिए वैक्सीनेशन (MP children vaccination) अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर क्या विशेष व्यवस्था की गई है, इसका रियलिटी चेक (MP corona reality check) किया ईटीवी भारत ने.

ETV भारत से बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, 'धर्म संसद पर चुप्पी सबको समझ आ रही'

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि धर्म संसद पर चुप्पी, सबको समझ आ रही है. यह सीधे तौर पर सरकार की संलिप्तता या कहें तो उनका संरक्षण दर्शा रहा है. ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को कानून के कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी. रैली को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को 15 जनवरी के बाद होने वाली सभी रैलियों पर रोक लगाने की घोषणा करनी चाहिए थी. उनसे बातचीत की है ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा ने.