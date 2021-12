MP Corona Update: कनाडा और यूके से भोपाल लौटे दो यात्री कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में सामने आए 16 नए मामले

विदेश यात्रा कर राजधानी भोपाल लौटे 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव (mp corona update) आई है. विदेश यात्रा से लौटे इन दोनों (two passengers found corona positive) लोगों को ओमीक्रॉन संदिग्ध मानते हुए उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है. दोनों लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिग के लिए भेज दिए गए हैं.

Chhindwara University Name Changed: छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय होगा, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदला जा रहा है. शिवराज कैबिनेट के फैसले में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया जा रहा है.

Horror Killing in Bhind! 3 युवकों के साथ कार में देख फौजी चाचा ने भतीजी का घोंट दिया गला

भिंड में तीन लड़कों के साथ कार में भतीजी को देख फौजी चाचा गुस्से से लाल हो गया और गला दबाकर उसकी हत्या (Horror Killing in Bhind) कर दी, इसके बाद शव को पत्थर से बांधकर क्वारी नदी में फेंक दिया. हालांकि, अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या वाकई आरोपी ने भतीजी के अफेयर (BSF jawan killed his nephew) से खफा होकर वारदात को अंजाम दिया है या प्रॉपर्टी के लिए साजिश रचा है.

सड़क हादसे में दो छात्रों की मौत, दो गंभीर रूप से जख्मी, आगरा से प्रतियोगी परीक्षा देकर लौट रहे थे परीक्षार्थी

आगरा से राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे चार परीक्षार्थी सड़क हादसे के शिकार हो गए, जिसमें से दो छात्रों की मौके पर ही मौत (Two students killed in Chhatarpur road accident) हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से जख्मी हैं, उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

Petrol Diesel rate in MP: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये

आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

'धर्मांतरण की शिक्षा' का सच! सोशल मीडिया पोस्ट से भड़के थे हिंदू संगठन, धर्म परिवर्तन का नहीं मिला सबूत

विदिशा के स्कूल में धर्म परिवर्तन (Religious Conversion at St Joseph Convent School MP) को लेकर हुए विवाद का सच सामने आने लगा है. एक ओर हिंदू संगठनों का कहना है कि स्कूल ने सोशल मीडिया पर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने की पोस्ट साझा की थी. वहीं स्कूल में धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिला है. प्रबंधन का कहना है कि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस मामले में थाने तक कोई शिकायत नहीं पहुंची. (truth of religious conversion in mp school)

हेलीकॉप्टर की सवारी पटवारी को पड़ी महंगी, SDM ने थमाया नोटिस (Helicopter ride proves costly)

शिवपुरी में पटवारी को सपरिवार हेलीकॉप्टर की उड़ान महंगी साबित हुई है (Helicopter ride proves costly). हेलीकॉप्टर में उड़ान के वक्त की मुस्कान अब नदारद है, व्हॉट्स अप पर हेलीकॉप्टर की सवारी की फोटो डालने के बाद पटवारी को एसडीएम ने नोटिस थमा दिया है (Patwari given notice). पटवारी को जवाब देना है कि हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए उनके पास पैसा कहां से आया और किसकी इजाज़त से उन्होंने उड़ान भरी.

MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टली, 9 दिसंबर को अगली सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के एलान के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका (petition filed in high court agaisnt panchayat election) पर आज होनी वाली सुनवाई को टाल दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई नई तारीख 9 दिसंबर को होगी.

भोपाल में सनसनीखेज वारदात! पति का शव लेकर थाने पहुंची पत्नी, प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या

Bhopal Crime News:भोपाल में एक वारदात ने सनसनी फैला दी है. जिससे लोग ही नहीं पुलिस भी सकते में है. दरअसल राजधानी की रहनेवाली एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी (Murder in extra marital affair) और जब शव को ठिकाने नहीं लगा पाई तो डेड बॉडी को कार से लेकर थाने पहुंची और सरेंडर कर दिया.

6 दिन बाद मिला रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ तेंदुआ, प्राणी संग्रहालय में किया जा रहा उपचार

6 दिन पहले कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (Kamala Nehru Zoological Museum) से एक तेंदुआ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया (Leopard Mysteriously Missing) था. तेंदुए के गायब होने के बाद वन विभाग और कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया और मंगलवार को तेंदुए का रेस्क्यू (Leopard Rescue) किया.