कोरोना मरीजों के सैंपल की हो रही जीनोम सीक्वेंसिंग, Omicron Vriant की आहट से बढ़ी सख्ती

कोरोना मरीजों के सैंपल की जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो जाती है तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि कौन सा वैरियंट दस्तक दे चुका है, इसके लिए इंदौर स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग (corona samples sent for omicron variant genome sequencing) करा रहा है, ताकि पुष्टि होने पर समय रहते इस परेशानी से निपटा जा सके.

No Entry In Bhopal : बिना RTPCR रिपोर्ट के भोपाल में नो एंट्री, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों पर होगी जांच

आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट के बिना भोपाल में नहीं मिलेगी एंट्री. ( RTPCR Report Must For Entry In Bhopal) ये नियम बुधवार से लागू हो जाएगा. (airport railway station on alert of corona bhopal)मंगलवार को इसके आदेश जारी हो गए हैं. अब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर हर यात्री की RTPCR रिपोर्ट चेक की जाएगी.

धमकीबाज RTO! जैसे पुलिस आम आदमी को बनाती है मुजरिम, वैसे तुमको भेज देंगे जेल

जबलपुर परिवहन विभाग में विभाग में पदस्थ आरटीओ संतोष पाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमे वह एक ऑटो चलाक से उसकी जेब में गांजा रखकर फंसाने और उसे जेल भेजने की धमकी (RTO Santosh Pal Threatened To Auto Driver) दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि जैसे पुलिस आम आदमी को मुजरिम बनाने के लिए दुकान से चाकू लेकर उसके साथ गिरफ्तारी दिखा देती है, वैसे हम तुम्हारा गांजा में चालान कर देंगे.

National Arm Wrestling Championship 2021: मुंबई राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता के लिए 2 दिसंबर को ग्वालियर से रवाना होगी टीम

मुंबई राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए (National Arm Wrestling Championship 2021) ग्यारह सदस्यीय टीम 2 दिसंबर को ग्वालियर से रवाना होगी.

Petrol Diesel rate in MP: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कुछ खास बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये

आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021 ) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

MP Corona Latest Update: प्रदेश में बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा, कोरोना पाबंदी हटाने पर भी उठाए सवाल

MP Corona Latest Update: राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने से जहां सरकार चिंतित है, और बैठकों का दौर जारी है, सीएम शिवराज (CM Shivraj Singh Chouhan) अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं, वहीं एमपी सरकार ने 17 नवंबर को कोरोना पाबंदियां हटा दी थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. पूर्व सीएम कमलनाथ (Former CM Kamal Nath) ने सरकार के इस फैसले पर पहले भी सवाल उठाए थे.

MP के आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि! एक दिन में 33 कौवों की मौत, जिले के सभी चिकन शॉप एक हफ्ते के लिए बंद

Agar Malwa Bird Flu: प्रदेश के आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. शहर में एक दिन में 33 कौवों की मौत से लोगों में दहशत का माहौल था. जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा गया था जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है. फिलहाल पूरे जिले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

Shivraj Cabinet decisions today 2021: आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे 6 मेडिकल काॅलेज, बच्चियों से रेप केस में फांसी का कानून वापस

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के मकसद से (Shivraj Cabinet decisions today 2021)शिवराज कैबिनेट ने इन इलाकों में 6 नए मेडिकल कॉलेज (approval of 6 medical colleges mp)खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. साथ ही सरकार ने बच्चियों से रेप के मामले में फांसी देने वाले कानून को वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है.

Triple Talaq Case Indore: पत्नी ने सुसराल से नहीं लाए 20 हजार रुपए तो पति ने कह दिया तलाक..तलाक..तलाक...!

इंदौर (Indore Latest News) से एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है. पति ने अपनी पत्नी पर ससुराल से 20 हजार रुपए लाने के लिए दबाव बनाया था (Triple Talaq Case Indore). पैसे नहीं देने पर पति ने तीन तलाक दे दिया. पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है.

Fertilizer Crisis in MP: खाद ले जा रहे किसानों पर पुलिस ने कर दिया लाठी चार्ज, देखें VIDEO

प्रदेश भर में खाद की किल्लत (fertilizer crisis in mp) से जूझ रहे किसानों की एक दिल को दहला देने वाली वीडियो सामने आयी है. वीडियो में पुलिस खाद ले जा रहे किसानों पर लाठी भांजती दिख रही है.