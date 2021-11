आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश! 1500 मेगावाट क्षमता की 3 सौर ऊर्जा परियोजना का भूमि पूजन आज, सीएम शुरू करेंगे जागरूकता अभियान

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते मध्यप्रदेश (self-reliant MP) में आज 5250 करोड़ की लागत वाली 1500 मेगावाट क्षमता की आगर, शाजापुर, नीमच सौर परियोजना की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भूमिपूजन (Bhoomi Pujan of 3 solar power project) करेंगे और (solar power awareness campaign) सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी करेंगे.

MP Staff Nurse Designation Name Changed: जानिए अब स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर को किस पदनाम से जाना जाएगा

मध्य प्रदेश की सरकार ने नर्सों की लंबित मांग को स्वीकार करते हुए नर्स का पद नाम परिवर्तित कर दिया है (MP Staff Nurse Designation Name Changed).अब स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पदनाम से जाना जाएगा.

ग्वालियर में आज से RSS का Ghosh Shivir, 4 दिन के प्रांतीय शिविर में मोहन भागवत, सिंधिया, शिवराज,तोमर होंगे शामिल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोष शिविर(rss ghosh shivir gwalior ) इस बार ग्वालियर में हो रहा है. कार्यक्रम में सर संघचालक मोहन भागवत सहित सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता मौजूद (rss mohan bhagwat shivraj scindia) रहेंगे.

मैहर सड़क हादसे में पति-पत्नी-बेटी की मौत, बेटे की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में 3 घंटे तक नहीं मिला इलाज

सतना जिले के मैहर में जीतनगर के पास भीषण सड़क हादसा (Maihar Road Accident) हो गया, जिसमें पति-पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए मैहर से सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर के नदारद रहने के चलते तीन घंटे तक मासूम का इलाज शुरू नहीं हो सका.

Hard Hindutva Of Congress: राम के सहारे सत्ता तक पहुंचेगी कांग्रेस! BJP को मात देने का नया फॉर्मूला

एमपी में चुनावी चौसर बिछने लगी है. बीजेपी फिर से आदिवासियों के वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस हिंदुत्व की शरण में (Hard Hindutva Of Congress)जाती दिख रही है. दिग्विजय सिंह रामधुन (ram in mp politics) पर सियासी घमासान मचाए हुए हैं, तो कमलनाथ शिव भक्ति से राजनीतिक ताकत हासिल करने (politics in the name of lord ram)की कोशिश कर रहे हैं.

MP Panchayat Election: 6 दिसंबर को Voter list का अंतिम प्रकाशन, फिर होगा तारीखों का एलान

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) होने हैं, लेकिन उससे पहले 29 नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हो जाएगा. दावे-आपत्ति के बाद 6 दिसंबर को Voter List का अंतिम प्रकाशन होगा (MP Panchayat Election Voter List).

Petrol Diesel rate in MP today 2021: आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल के रेट में नहीं है बदलाव, भोपाल में पेट्रोल 107.21 रुपये पर बना है

आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (Petrol Diesel rate in Madhya Pradesh today 2021) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

मालेगांव ब्लास्ट मामला : मुंबई की अदालत में पेश हुईं आरोपी प्रज्ञा ठाकुर

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं. ठाकुर के वकील ने बताया कि अदालत ने सांसद को तलब नहीं किया था, लेकिन वह खुद पेश हुईं क्योंकि वह अपने इलाज के लिए मुंबई में हैं.

कल से 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज, भोपाल में जुटेंगे देशभर से 4000 खिलाड़ी

MP Sport News: भोपाल (bhopal News) में कल से खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने वाला है. गुरूवार से राजधानी में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप (64th National Shooting Championship) की शुरूआत हो रही है. वहीं प्रदेश में खेल प्रतिभाओं के सर्च के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा.