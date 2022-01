एमपी में जीनोम सीक्वेंसिंग की हवा-हवाई तैयारी! ओमीक्रॉन की जांच के लिए दिल्ली पर रहेगा निर्भर

प्रदेश के लोगों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अभी दिल्ली पर ही निर्भर रहना (People will have to wait for Genome Sequencing Machine in MP) पड़ेगा. ऐसे में यदि ओमीक्रॉन मरीज बढ़ते हैं तो टेस्ट में ही महीनों लग जाएंगे.

पहली-दूसरी से ज्यादा घातक कोरोना की तीसरी लहर! ओमीक्रॉन BA.2 ने भी बढाई चिंता, चपेट में भारत सहित 40 देश

MP में कोरोना बेलगाम हो चुका है. जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, (mp corona update) उससे लग रहा है कि आने वाले दो दिनों में यह दूसरी लहर के रिकॉर्ड तोड़ देगा. कोरोना की सेकेंड वेव में 13 हजार के लगभग अधिकतम मरीज मिले थे, जबकि राज्य में शनिवार को ही 11,274 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. मगर इन सबके बीच एक बुरी खबर ओमीक्रॉन बीए.2 को लेकर है. (India omicron ba2 variant concern) अब इस वैरिएंट ने भी चिंता बढा दी है. यह भारत समेत 40 देशों तक फैल चुका है.

PWD के टाइम कीपर के घर EOW का छापा! पन्नालाल शुक्ला की काली कमाई के सबूत खंगाल रही टीम

लोक निर्माण विभाग के टाइम कीपर पन्नालाल शुक्ला के यहां तड़के ईओडबल्यू की टीम ने दबिश (EOW team raids on time keeper Pannalal Shukla in mauganj) दी है, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर ये कार्रवाई हुई है, जोकि देर शाम तक चल सकती है.

कांग्रेस नेता के फर्म पर देर रात संयुक्त टीम की दबिश, लाखों लीटर केरोसिन बरामद, एक ही नंबर की दो बसें मिली

कांग्रेस नेता के पारिवारिक फर्म पर देर रात जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी (katni raid on Congress leader vijendra prakash mishra firm) की. जहां से लाखों लीटर केरोसिन मिला है, जबकि एक ही नंबर की दो बसें भी मिली हैं.

MP में कैलाश के हनुमान छुड़ावाएंगे शराब की लत! जानिए पितृ पर्वत पर क्या है ये अनोखी तैयारी

मध्य प्रदेश में हनुमाम की सबसे विशाल अष्टधातु की प्रतिमा के पास अनोखा केंद्र खुलेगा (pitru parvat hanuman temple). पितृ पर्वत पर बनने वाले इस केंद्र में युवाओं की नशे की लत छुड़ाई जाएगी. विशाल 90 टन वजनी प्रतिमा को इसके लिए प्रेरणा का श्रोत के केंद्र में रखा जाएगा. शराबबंदी को लेकर मचे सियासी घमासान में कैलाश विजयवर्गीय का ये मास्टर स्ट्रोक है. (MP liquor ban politics) (mp excise policy 2022)

CM से मुलाकात से पहले दिग्विजय सिंह पर FIR! विवेक तन्खा ने कसा तंज- वक्त सबका बदलता है, सबके आगे पूर्व होना ही लिखा है

आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूदा मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं. उससे पहले भोपाल पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया है क्योंकि उन्होंने मुलाकात का वक्त नहीं देने पर सीएम आवास के बाहर धरना दिया था. विवेक तन्खा ने सीएम पर तंज (Congress leader Vivek Tankha remarks on CM Shivraj Singh) कसते हुए कई ट्वीट किया है.

भोपाल में कोरोना से बड़ा खेल! 20 हजार रेल यात्रियों में सिर्फ 3 हजार की हो रही कोरोना जांच, प्रशासन के दावों की खुली पोल

पाल। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजधानी भोपाल (corona Virus in Bhopal) में संक्रमण के नियंत्रण को सेंपलिंग बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के जांच की बात की जा रही है. लेकिन दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं.

कोरोना महामारी को नजरअंदाज करते भाजपाई! बीजेपी सांसद-विधायक को बूथ विस्तारक अभियान की चिंता

बूथ विस्तारक अभियान के लिए बीजेपी के सांसद विधायक कोरोना जैसी महामारी को भी नजरअंदाज (BJP MP MLA ignoring corona Pandemic for booth expansion campaign) कर रहे हैं. इस कार्यक्रम में न तो कोई मास्क लगा रहा है और न ही जरूरी दूरी मेंटेन कर रहा है.

MP को बड़ा तोहफा! अंग्रेजों ने जहां नेताजी को किया कैद, वहीं उनकी यादों का होगा दीदार, आज 126वीं जयंती पर होगा उद्घाटन

आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर जबलपुर में बन रहे संग्राहलय का उद्घाटन होने जा रहा है. यहां नेताजी से जुड़ी सभी वस्तुओं को रखा गया है, जो आजादी की जंग के वक्त उन्होंने इस्तेमाल की थी. यही नहीं यहां उनकी यादों को भी संजोया गया है.

Live Death: शादी में डांस करते वक्त गिरा युवक, मौत का वीडियो वायरल

शरीर नश्वर होता है, सबको एक दिन जाना ही है. इस सच से हर कोई अंजान बना रहता है. पर यही सत्य है. बस यही निश्चित नहीं रहता है कि किसकी मौत कब कहां और कैसे होगी. बैतूल के डोरी गांव में आयोजित शादी समारोह में अंतलाल उइके मस्ती की धुन में डांस कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि जल्द ही वह दुनिया से रुखसत होने वाला है. वह डांस करते करते जमीन पर गिरा और जब तक लोग कुछ समझ पाते, उसका शरीर शांत पड़ गया.