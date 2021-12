नई गाइडलाइन तैयार: एमपी में फिल्म शूटिंग से पहले कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

मध्यप्रदेश में अब फिल्म वेब सीरीज की शूटिंग से पहले (new guidelines for shooting in mp) कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, सरकार इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार कर ली है, जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है.

धर्मांतरण वाला स्कूल! सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में परीक्षा के दौरान हंगामा, चार गिरफ्तार

विदिशा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल (religious conversion at St Joseph Convent School) में सोमवार को हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया, हंगामे के दौरान स्कूल में एग्जाम चल रहा था. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया. संगठनों का आरोप है कि स्कूल ने 8 छात्रों का धर्मांतरण कराया है, इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों (Four arrested in uproar against religious conversion) को गिरफ्तार किया है. प्रदेश के गृह मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

Omicron Live Update: ओमीक्रोन से गहरी हो रहीं थर्ड वेव की आशंकाएं, 23 हुई संक्रमित मरीजों की संख्या

एमपी में कोरोना केसों की बढ़ते संख्या के बीच ओमीक्रोन (Omicron Live Update) के भय का माहौल पैदा होने लगा है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे. वहीं महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के मामले मिलने के बाद मरीजों की संख्या 23 हो गई है. गोवा में भी पांच संदिग्ध बताए जा रहे हैं.

Good News! यात्रियों को 3 बड़ी सुविधाएं देगा रेलवे, भोपाल-बीना सहित 85 स्टेशनों पर चल रहा प्रयोग

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है. ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए तीन (Railway Fog Protective Device) बड़ी सुविधाएं शुरू किया जा रहा है. इन सुविधाओं का सीधा लाभ यात्रियों को मिलने वाला है. इनमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि यात्री समय पर अपने तय स्थान पर पहुंच सकेंगे.

MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के एलान के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका (petition filed in high court agaisnt panchayat election) पर आज सुनवाई होनी है, जिसमें पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है.

MP कांग्रेस का 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट, एक माह में ही आधे लक्ष्य के करीब पहुंची

कांग्रेस की प्रदेश इकाई का सदस्यता अभियान (mp congress membership campaign) जोरों पर है, जिसके तहत 50 लाख नए सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, एमपी कांग्रेस (Congress membership campaign achieved almost 50 percent target in one month) एक महीने के अंदर ही करीब 50 फीसदी लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच चुकी है.

मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर जाएंगे पैरामेडिकल छात्र, सीएम शिवराज को भेजे पांच हजार पत्र

मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल (paramedical student protest in mp) छात्रों ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. छात्रों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को 5000 पत्र भी लिखकर भेजे हैं, जिनमें कई तरह की मांग रखी है.

ऑनलाइन होंगी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, सीएम ने बदला फैसला

कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए छात्रों की प्रस्तावित ऑफलाइन (Rajiv Gandhi Technological University will conduct online exam) को निरस्त कर उसके बदले ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्रों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके.

Petrol Diesel rate in MP: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये, डीज़ल 90.86 रुपये प्रति लीटर

आम आदमी महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है, वहीं पेट्रोल-डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे हैं. कैंद्र और राज्य सरकार ने कुछ टैक्स जरूर कम कर दिया है लेकिन ये ऊट के मुंह में जीरा के समान हैं. जानिए आज के पेट्रोल डीजल के रेट (MP Fuel Price Today):

Today Gold Silver Rate: आज भी स्थिर रहे सोने के दाम, जानें चांदी की कीमतों में कितना हुआ बदलाव

सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रहे बदलाव से मंगलवार को भी राहत मिली. सोमवार की तरह आज भी सोने की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. हालांकि चांदी के दामों में प्रति किलो पर 100 रुपये की वृद्धि हुई है.