आवाम कंगाल-सरकार मालामाल! पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26.5 परसेंट बढ़ा राजस्व

चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में पेट्रोलियम पदार्थों के विनिर्माण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (central excise duty on petroleum products) की वसूली से सरकार ने करीब 26.5 फीसदी अधिक राजस्व जुटाया है. आरटीआई से पता चला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूली से 26.5 फीसदी तक राजस्व बढ़ा है.

कांग्रेस लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी, जो कुछ नहीं किये वो सिर्फ ट्वीट कर रहे: नरोत्तम मिश्रा

कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने (Narottam Mishra Kamal Nath Face To Face On Corona Pandemic New Omicron Variant) हैं, जब कमलनाथ ने सवाल किया तो मिश्रा ने कांग्रेस को लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी बता दिये, साथ ही कहा कि कोरोना महामारी (New Omicron Variant knocked in MP) के दौरन जो कुछ नहीं किये, वो आज भी सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं.

कोरोना मरीजों के सैंपल की हो रही जीनोम सीक्वेंसिंग, Omicron Vriant की आहट से बढ़ी सख्ती

कोरोना मरीजों के सैंपल की जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो जाती है तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि कौन सा वैरियंट दस्तक दे चुका है, इसके लिए इंदौर स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग (corona samples sent for omicron variant genome sequencing) करा रहा है, ताकि पुष्टि होने पर समय रहते इस परेशानी से निपटा जा सके.

धमकीबाज RTO! जैसे पुलिस आम आदमी को बनाती है मुजरिम, वैसे तुमको भेज देंगे जेल

जबलपुर परिवहन विभाग में विभाग में पदस्थ आरटीओ संतोष पाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमे वह एक ऑटो चलाक से उसकी जेब में गांजा रखकर फंसाने और उसे जेल भेजने की धमकी (RTO Santosh Pal Threatened To Auto Driver) दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि जैसे पुलिस आम आदमी को मुजरिम बनाने के लिए दुकान से चाकू लेकर उसके साथ गिरफ्तारी दिखा देती है, वैसे हम तुम्हारा गांजा में चालान कर देंगे.

National Arm Wrestling Championship 2021: मुंबई राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता के लिए 2 दिसंबर को ग्वालियर से रवाना होगी टीम

मुंबई राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए (National Arm Wrestling Championship 2021) ग्यारह सदस्यीय टीम 2 दिसंबर को ग्वालियर से रवाना होगी.

Petrol Diesel rate in MP: मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कुछ खास बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये

आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (Fuel Price Update today 2021 ) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

25 दिसंबर से शुरू हो रही है साबरमती से अयोध्या के लिए रामपथ यात्रा ट्रेन, MP से गुजरने वाली इस ट्रेन का जानिए इसका किराया

मध्य प्रदेश: भारतीय रेलवे 25 दिसंबर से साबरमती से अयोध्या के लिए 'रामपथ यात्रा' तीर्थयात्रा शुरू करेगा. IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रबंधक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया, "इस यात्रा को 25 दिसंबर से शुरू किया जाएगा और 1 जनवरी 2022 को ये यात्रा ख़त्म होगी. मध्य प्रदेश होते हुए ये ट्रेन अयोध्या जाएगी.

Good News Home Guards SDRF Jawans: एमपी में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों को भोजन भत्ता मिलेगा

मध्य प्रदेश में होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों को ड्यूटी के दौरान भोजन भत्ता दिया जायेगा. इस फैसले से प्रदेश सरकार की ओर से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवगत कराया है. (MP government approves food allowance).

मातम में बदली शादी की खुशियां! बारात में हुई हर्ष फायरिंग में महिला घायल

एक हर्ष फायर और काफूर हुई खुशियां, शादी समारोह में बारात चढ़ने के दौरान हर्ष फायरिंग (Harsh firing at wedding ceremony in Jabalpur) में एक महिला के घायल होने के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई, अब पुलिस फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.