पत्र के जरिए कलेक्ट्रेट और कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, रिश्तेदार को फंसाने के लिए रची थी साजिश

रीवा पुलिस ने समाचार पत्र के कार्यालय में धमकी भरा लेटर भेजकर सनसनी फैलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने खत के जरिए रीवा कलेक्ट्रेट और कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही थी. (sensationalist arrested in Rewa)

'सुरों की मल्लिका' को दुआ की जरुरत! इंदौर से है गहरा नाता, मौजूद है 7600 दुर्लभ गानों का संग्रह

कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पिछले 11 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत नाजुक है. 93 साल की लता मंगेशकर की उम्र को देखते हुए उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है. लता मंगेशकर फिलहाल आईसीयू में ही भर्ती हैं. इधर उनके जन्म स्थान इंदौर में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है. लता जी के दुलर्भ गानों को संजोने वाले सुमन चौरसिया भी उनकी तबीयत ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. देखिए खास रिपोर्ट.

अजब एमपी की गजब पुलिस ! चोरी हुए शनिदेव, सुपुर्द किए यमराज

भिंड पुलिस की अब खूब किरकिरी हो रही है. शनिदेव की मूर्ति चोरी होने के बाद पुलिस ने प्रतिमा तो ढूंढ निकाली, लेकिन शनिदेव की जगह यमराज की मूर्ति ले आयी.

कांग्रेस ने सिंधिया को बताया अघोषित मुख्यमंत्री, कहा- प्रदेश में चल रहीं दो सरकारें

भोपाल में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस महामंत्री केके मिश्रा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल स्टैंडर्ड व्यवस्था चल रही है, जो भविष्य के लिए घातक संकेत है.

बसंत पंचमी पर भगवा रंग में रंगा भोजशाला! खाकी के साये में मां सरस्वती की हो रही पूजा-अर्चना

भोजशाला में बसंत पंचमी पर बड़े हर्षोल्लास के साथ ज्ञान की देवी मां सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां की पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के लिए 600 पुलिसकर्मी तैनात (saraswati puja celebrate in bhojshala) किए गए हैं.

उज्जैन में मां सरस्वती का 300 साल पुराना मंदिरः बसंत पंचमी पर स्याही से होता है माता का अभिषेक

उज्जैन में माता सरस्वती का 300 वर्ष पुराना मुगलकालीन मंदिर है. जहां बंसत पंचमी पर विद्यार्थी स्याही से विद्या की देवी का अभिषेक करते हैं. मंदिर में मां सरस्वती की काले पाषाण की मूर्ति विराजमान है, मान्यता है कि माता अपने भक्तों की मुराद पूरी करती है. (300 years old temple of Maa Saraswati in Ujjain)

बसंत पंचमी पर धार भोजशाला में उमड़ी भीड़, जानें सरस्वती मंदिर विवाद और इसका इतिहास

धार के भोजशाला में बसंत पंचमी के मौके पर बड़े हर्षोल्लास के साथ ज्ञान की देवी मां सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. (basant panchami in bhojshala). बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां की पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मगर ये भोजशाला जिसका ऐतिहासिक वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है उसे लेकर विवाद भी है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर भोजशाला विवाद क्या है, और यहां का इतिहास.

सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध शुरू, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, बताया संविधान के आर्टिकल 45 का उल्लंघन

मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध (pil file against new excise policy) शुरू हो गया है. नई नीति का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है.

अवैध उत्खनन रोकने पहुंचे रेंजर पर ग्रामीणों ने भांजी लाठियां, गंभीर हालत में विदिशा रेफर

लटेरी वन विकास निगम के रेंजर विनोद तिवारी के साथ अवैध उत्खनन और अवैध वन कटाई में लगे लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया हैं. दरअसल, देर रात तिलोनी क्षेत्र में प्लाऊ के जरिए जमीन खोदने की सूचना मिलने पर वन विकास निगम के रेंजर विनोद तिवारी अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचे थे. जहां आरोपियों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट की. जिसके बाद रेंजर को लटेरी में भर्ती कराया गया जहां से गंभीर हालत के चलते विदिशा रेफर किया गया है.

लड़की ने गैंडे के साथ ऐसा क्या किया कि लोगों की निकल गई चीख, Video Viral

लड़की की सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.