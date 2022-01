सीएम शिवराज की मैराथन बैठकेंः अधिकारियों को सुशासन के दिए निर्देश, कांग्रेस की चुटकी- समीक्षा नहीं भ्रष्टाचार रोकने की है जरूरत

नए साल में सीएम शिवराज की मैराथन बैठकों का दौर जारी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री आठ विभागों की समीक्षा (cm shivraj review meetings) कर रहे हैं. जहां विभाग के मंत्री और अधिकारियों से शिवराज सिंह ने जानकारी ली और जरूरी निर्देश भी दिए.

महात्मा गांधी को कहा 'देशद्रोही' कथा वाचक तरुण मुरारी बापू के खिलाफ mp में केस दर्ज

महात्मा गांधी को 'देशद्रोही' कहने पर कथा वाचक तरुण मुरारी (tarun morari bapu controversial remarks) बापू पर केस दर्ज किया गया है. नरसिंहपुर के स्टेशन थाने में (controversial remarks on mahatma gandhi) धारा 153 ,504,505 IPC के तहत मामला दर्ज किया है.

टाइगर के लिए थ्रेट बने कुत्ते, बाघों के लिए जानलेवा है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, NTCA ने दिए वैक्सीनेशन के निर्देश

देश में टाइगर (protect tiger) को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है. यह खतरा एक बीमारी से है. केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज (canine distemper virus) नामक वायरस जो कुत्तों में फैलता है (disease spread from dog) यह बाघों को भी अपनी चपेट में ले सकता है.

सिंधिया के कारण अटका ग्वालियर का रोप-वे ! 15 साल से सियासी फाइलों में दफन प्रोजेक्ट , शिवराज 2 बार कर चुके शिलान्यास

ग्वालियार का रोप-वे 15 सालों से सियासत की फाइलों में दफन है. दो बार सीएम शिवराज खुद इसका शिलान्यास कर चुके हैं. लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में कुछ भी काम नहीं हो पाया है.(ropeway gwalior policitcs scindia)

MP Cabinet का फैसला. अमरकंटक में लगेगा 660 मेगावाट का पावर प्लांट, फसल उपार्जन योजना को भी मिली मंजूरी

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई. इसमें कृषक फसल उपार्जन योजना लागू करने का प्रस्ताव शामिल है. साथ ही इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर का इलाज होने को मंजूरी दी गई है. अब तक भोपाल के एम्स को छोड़कर एमपी के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं थी.

आग का गोला : बाइक को बचाने के चक्कर में बस से भिड़ा ट्रक, दोनों में लगी आग, 12 लोग झुलसे

मोटरसाइकिल को बचाने के लिए ट्रक ने बस को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई. हादसे में 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.(bus truck on fire in rewa )

कोरोना हॉटस्पॉट बनता इंदौर! दतिया कलेक्टर-पत्नी मिली पॉजिटिव, ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव भी संक्रमित

तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, पिछले 24 घंटे में इंदौर में 137 नए मरीज मिले हैं. दतिया कलेक्टर और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं.

दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर रहे नेत्रहीन राकेश : ब्रेल लिपि में तैयार की आयुर्वेदिक नुस्खों वाली किताब, कैलेंडर

सागर के राकेश चौधरी दूसरों के लिए मिसाल हैं. थोड़ी सी मुसीबत में लोग जहां घबरा जाते हैं, वहीं राकेश खुद नेत्रहीन होते हुए दूसरे दृष्टिबाधित की मदद कर रहे हैं. कोरोना काल में उन्होंने ब्रेल लिपि में आयुर्वेदिक नुस्खों वाली किताब तैयार की. साथ ही नए साल का कैलेंडर, रेलवे की समय सारिणी भी नेत्रहीनों के लिए बनाई.

दर्दनाक आखिरी सफर: मां-बेटा चलती ट्रेन से नदी में गिरे, दोनों की मौत

नागपुर से रीवा जा रहे मां-बेटे की हादसे में मौत हो गई. रात करीब 12.30 बजे दोनों चलती ट्रेन से नीचे गिर गए. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.(mother and son fell into river from running train)

मास्क लगाने की बात पर भड़के तहसीलदार साहब! डॉक्टर को दे डाली धमकी

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर महिला डॉक्टर का तहसीलदार से विवाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. दरअसल, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच (Covid test at gwalior railway station) को लेकर डॉक्टरों की टीम लगाई गई है. इस दौरान रेलवे स्टेशन की गेट पर ज्योति नाम की महिला डॉक्टर आने जाने वालों की जांच कर रही थी, तभी बिना मास्क लगाए तहसीलदार अपने ड्राइवर के साथ एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे थे. जिसपर डॉ. ज्योति ने उन्हें रोका और मास्क ना पहनने को लेकर पूछताछ की. आरोप है कि इस बात पर तहसीलदार साहब भड़क गए.