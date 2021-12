बेरोजगारी का आलम: चपरासी के 15 पद, आवेदन 11 हजार, LLB, BTech, MTech और PhD होल्डर भी शामिल

देश में बेरोजगारी का आलम देखना है, तो ग्वालियर हाईकोर्ट के बाहर लगी यह भिड़ देख सकते है. कोर्ट में चपरासी, ड्राइवर, वॉचमैन, माली, स्वीपर के 15 पदों पर भर्ती हो रही है. जिसमें 11 हजार युवाओं ने आवेदन किया है. इन आवेदनकर्ताओं में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एलएलबी, सिविल जज की तैयारी करने वाले, बीटेक, एमबीए और पीएचडी होल्डर भी शामिल हैं.

GGI INDEX 2021 ग्रुप बी के राज्यों में टॉप पर मध्य प्रदेश, कृषि संबंधित सेक्टर में दिखाई जबरदस्त ग्रोथ

(good governance index 2021)गुड गवर्नेंस इंडेक्स (जीजीआई) 2020-21 की लिस्ट जारी की. लिस्ट में गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है. वहीं ग्रुप बी के राज्यों में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान (Madhya Pradesh top in group b state) हासिल किया है.

सावरकर ने किताब में लिखा गौमांस खाने में खराबी नहीं और गाय हमारी माता नहीं - दिग्विजय सिंह का विवादित बयान

भोपाल में कांग्रेस के जन जागरण अभियान (Congress jan jagaran abhiyaan in Bhopal) में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने RSS, BJP और केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया. यही नहीं दिग्विजय ने हिंदू और हिन्दुत्व को लेकर भी विवादित बयान दिया (Digvijay Singh on hindu Hindutva). उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने तो किताब में लिखा है कि गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं और मल में लोटने वाली गाय हमारी माता कैसे हो सकती है.

साइकिल से भारत भ्रमण: बंगाल के सिलीगुड़ी से निकला युवक उज्जैन पहुंचा, रोड सेफ्टी, बेटी बचाओ का दे रहा संदेश

2020 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से साइकिल पर भारत यात्रा के लिए निकले माधायी पाल सोमवार को उज्जैन पहुंचे. (Young Man Went on Tour of India by Bicycle) माधायी इस यात्रा के माध्यम से रोड सेफ्टी और बेटी बचाओ का संदेश दे रहे है. माधायी ने बताया कि वह सिलीगुड़ी से दिसंबर 2020 से निकला था. अब तक वह साइकिल से यात्रा 22 हजार किमी की यात्रा पूरी कर चुके है.

सुशासन दिवस पर भोपाल पुलिस कमिश्नर सिस्टम की आम नागरिकों को सौगात,ऑनलाइन एप्प से जानें 'कैसी ही आपकी पुलिस'

भोपाल में लागू हुई पुलिस आयुक्त प्रणाली (bhopal police commissioner system) के अंतर्गत बेहतर और जवाबदेह व्यवस्था का पालन करते हुए बनाई गईं दो योजनाओं को आज लागू किया गया. जिसमें भोपाल के नागरिकों को त्वरित और बेहतर सुविधा (started online services to better facilitate for citizens) तथा पुलिस में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

किसानों की आत्महत्या पर राजनीति नहीं करें महाराष्ट्र सरकार, चिंतन कर निकाले समाधान- नरेंद्र सिंह तोमर

ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को किसानों की मृत्यु पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. केंद्र सरकार योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाती है. राज्य सरकारों से अपील है कि उन्हें अपनी स्कीम की समीक्षा करें. (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar statement)

Video: पुलिस ने नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, ढाई घंटे समझाने के बाद नीचे उतरा

निशातपुरा थाना क्षेत्र में मलखान राजपूत नामक युवक पड़ोसियों से विवाद के चलते पीवीजीएम कॉलेज के पास बने मोबाइल टावर पर चढ़ गया. (Youth Climbed on Mobile Tower in Bhopal) तकरीबन ढाई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को पुलिस नीचे उतारने के लिए मना पाई. जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले युवक का पड़ोसियों से विवाद हुआ था.

विश्व संगीत तानसेन समारोह का आगाज, छह देशों की विश्व विख्यात संगीतकार देंगे प्रस्तुति

ग्वालियर में आज यानी शनिवार से विश्व तानसेन समारोह का आरंभ होगा. (World Music Tansen Festival) इस साल यह समारोह 5 दिन चलेगा. इसमें 6 देशों के 48 फनकार अपनी प्रस्तुति देंगे. जिसमें ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, रशिया और इजराइल देश के कलाकार शामिल हैं. रविवार को इस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे.

2024 तक देश के हर एक घर में पहुंचेगा नल से जल- ईटीवी भारत से खास बातचीत में बोले प्रहलाद पटेल

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों में फूड प्रोसेसिंग के लिए और जागरूकता लाने की जरूरत है.

OBC Reservation: SC के आदेश के बाद मैदान में शिवराज सरकार, जुटाई जा रही ओबीसी वोटर्स की जानकारी

OBC reservation in Panchayat elections: शिवराज सरकार ने प्रदेश के ओबीसी मतदाताओं के विषय में जानकारी जुटाने के लिए जिला प्रशासन को काम पर लगाया है.पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों को लिखे गए पत्र में पंचायती इकाईवार पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की जानकारी एकत्र करने के लिए निर्देशित किया गया है.